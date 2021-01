Estados Unidos se pronuncia de nuevo sobre Mynor Moto y señala vínculo con Gustavo Alejos

Por segundo día, Estados Unidos se pronunció en torno a la designación de Mynor Moto, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ya fue juramentado por el Congreso, pero el tribunal aún no le ha dado posesión del cargo, mientras aguardan 12 recursos legales contra ese nombramiento.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, emitió una declaración y divulgada en Twitter, un día después de que hiciera lo propio Julie Chung, secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ambos sobre Moto y la integración de la Corte.

The fair and transparent selection of Guatemala's Constitutional Court justices is critical for democracy. We value the U.S.-Guatemala partnership and support the fight against endemic corruption and impunity to help build a future Guatemalans deserve. https://t.co/wmMBtGSK2m

— Ned Price (@statedeptspox) January 28, 2021