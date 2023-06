Esta es la razón por la que Pachalum se queda sin niños para que acudan a las escuelas

A diferencia de otros municipios donde las escuelas no se dan abasto para atender la demanda educativa, en Pachalum, Quiché, hay un fenómeno al que se le atribuye la falta de niños y jóvenes para que acudan a las aulas, lo que motivó a las autoridades de Educación a tratar de reubicar a algunos maestros.

Los salones de clase en las escuelas de preprimaria y primaria de Pachalum permanecen vacíos a causa de la migración, según Boanerge Velásquez, alcalde municipal, quien reconoce que luego de la pandemia de coronavirus, la gran mayoría de jóvenes ha optado por marcharse hacia EE. UU.

La situación en el pueblo se complica aún más con las intenciones de las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) de reubicar a algunos maestros, pues la matrícula escolar es tan baja que en algunos casos los profesores solo atienden a un estudiante, según se dijo.

De esa cuenta el Mineduc por medio de la Dirección Departamental de Educación de Quiché emitió una circular con fecha del 9 de junio de 2023 y que fue entregada el martes 13 de junio pasado en la que se indicaba que maestros de nueve escuelas serían reubicados y por ende escuelas o grados cerrados.

Los salones tienen capacidad para atender a 30 niños, pero la ocupación en algunos no llega ni al 50 por ciento.

Ese es el caso de un aula de la escuela del barrio La Joya, ubicada a dos kilómetros del centro de Pachalum, Quiché, en la que solo se atiende a nueve estudiantes; sin embargo, hay otra que apenas tiene un niño y la máxima 28, algo que llevó al Ministerio de Educación a enviar un oficio a nueve escuelas en el que se ordena el cierre de salones o establecimientos, la reubicación de los niños y del docente.

En la circular se les dio tres días para cumplir la orden, pero los maestros se fueron a sesión permanente, lo que se evidencia con salones con juguetes en el suelo y cuadernos con trabajos sin terminar.

De las nueve escuelas a las que se ordenó el cierre o reubicación cinco son de párvulos y cuatro de primaria.

La situación de baja asistencia a clases es alarmante y un ejemplo de eso es que en el Centro de Educación Especial “Fe y Esperanza” en toda primaria apenas tiene 13 niños y, según las autoridades locales, eso se debe al fenómeno de la migración.

Con una extensión de 100 kilómetros cuadrados, Pachalum posee una población, según el último Censo Nacional, de nueve mil 652 personas y se estima que más de la tercera parte de ellas a migrado a Estados Unidos, principalmente a Nueva Jersey, Nueva York y Kentucky. En el primero de estos incluso hay un barrio al que denominan Pachalum.

Según el jefe edil, unos tres mil 500 habitantes de su municipio viven en EE.UU.

Quiché cerró el 2022 en cuarto lugar de deportados desde Estados Unidos, contabilizando siete mil 760.

Próspero

Pese a que Pachalum está situado en el corredor seco, las edificaciones evidencian que muchos de sus habitantes han cumplido el denominado sueño americano. Quienes viven en el pueblo se dedican a la agricultura, ganadería y la pesca.

Pero cumplir este sueño es un arma de doble filo para un municipio que cada vez se queda sin niños y jóvenes, lo que además en el futuro puede impactar en le economía local.

Pachalum, según la Municipalidad, cuenta con 32 escuelas, tres colegios privados y dos institutos por Cooperativa, pero cada vez hay menos estudiantes.

Eso se evidencia en los mismos salones donde algunos al finalizar el ciclo escolar vaciarán las mochilas en las que llevan sus útiles para poner algo de ropa y migrar, pues adolescentes de entre 14 y 15 años ya tienen claro que se irán, incluso, el jefe edil señala que este año se prevé se gradúen unos 75 jóvenes, pero de ellos al menos 35 se irían a EE. UU.

Se dijo que los jóvenes migran motivados por ayudar a sus familias y porque en el municipio no hay suficiente oferta laboral. Las autoridades locales aseguran que han buscado inversión en el municipio, pero esta no llega y ahora se enfrentan al temor de no contar con mano de obra.

Además, aseguran que trabajan en un plan que permita que sus jóvenes puedan ser bilingües y así poder instalar un centro de llamadas en el municipio.

“Pachalum es un municipio bastante nuevo, tiene 37 años de ser municipio y nuestros habitantes registrados fueron no más de nueve mil. La población se dedica a la agricultura, pero dependemos del invierno cuando se siembra milpa, frijol y todos los cultivos, también somos muy dados con el tema de la ganadería”, señaló el alcalde.

Respecto a que las escuelas se quedan sin estudiantes, el jefe edil señaló que “es un fenómeno que se ha dado en nuestro municipio” que se intensificó después la pandemia de covid-19.

Agregó que el fenómeno de la migración empezó a darse durante el conflicto armado interno.

“Es bastante preocupante porque han viajado niños, a veces ni acompañados del papá y la mamá se iban dos y tres niños y viajan hacia el famoso sueño americano. Es bien preocupante, porque nosotros tenemos que tener aquí las fuentes de trabajo, tendríamos que tener aquí, digamos, verdaderamente fuentes de trabajo para que no migren, refirió el alcalde.

Se contradicen

Oliver Mota, secretario municipal del Sindicato de la Educación de Guatemala, señaló que les llegó un oficio en el que se les indica que se deben reubicar a docentes que atiendan a pocos estudiantes.

“Eso implica cerrar las escuelas o cerrar al menos el área de preprimaria, que es el área donde más salen afectados los niños”, señaló Mota.

En tanto Berta Valdez Velásquez, directora de la Escuela Oficial Rutal Mixta del Barrio La Joya, ve con preocupación que se pretenda cerrar el área de prepimaria, pues ese “es el semillero de la educación”.

“Llamó mucho la atención ver la circular de la Dirección departamental y una compañera sale afectada porque la titular de subutilizada teniendo una matrícula de nueve estudiantes”, dijo Valdez, quien agregó que se le viola el derecho a la educación de los niños.

Por su parte Wilson Soberanis Soto, director departamental de Educación de Quiché, señaló que se malinterpretó la circular y que los maestros aludidos seguirán en sus puestos, ya que una vez haya estudiantes en las escuelas no es posible cerrarlas.

“Lo que se buscaba era ordenar al personal, porque hay escuelas donde hay bastantes docentes y hay escuelas que no tiene, por lo que se busca es aprovechar el recurso humano que tenemos”, señaló Soto.

“La ley vigente dice cuántos estudiantes debe tener cada docente. Cuando un docente tiene 12 estudiantes, por ejemplo, a mí me parece que está reutilizado, pero como le decía media vez está la necesidad de que los niños tienen que ser atendidos se les respeta a su docente, en este caso con las escuelas de esta situación en Pachalum, pues el servicio va a seguir, los docentes no se van a ir, vamos a resolver a dónde corresponde que sus servicios son necesarios en esa escuela”, dijo Soto.