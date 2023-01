¿En qué horario será habilitado el tránsito en los cuatro carriles de ciudad San Cristóbal a la capital?

La Policía Municipal de Tránsito de la capital informó de nuevas medidas que se implementarán a partir de este 16 de enero para tratar de menguar el tránsito en la ciudad y área metropolitana, entre estas la habilitación de todos los carriles del bulevar de Ciudad San Cristóbal, Mixco, en sentido hacia la zona 11 capitalina.

El portavoz de Emetra, Amílcar Montejo, explicó por medio de un video publicado en las redes sociales que la medida será de 5.45 a 6 horas en la mañana y que los nuevos carriles reversibles comenzarán desde el puente que está enfrente de la iglesia Mega Frater hasta la colonia Las Charcas, en la zona 11 capitalina.

En ese sentido, llamó a los automovilistas a conducir con precaución y dijo que la circulación no debe excederse de los 40 kilómetros por hora.

La medida beneficiaría a miles de automovilistas que viven en esa parte de Mixco, así como a muchos más que utilizan esa vía para trasladarse al sur de la ciudad y que provienen de la ruta Interamericana, en el occidente guatemalteco.

Montejo explicó que los nuevos reversibles solo se habilitarán de lunes a viernes y solo por espacio de 15 minutos, porque más tiempo “impactaría demasiado” al tránsito que se dirige de la capital a Mixco.

Se calcula que en ese tramo circulan aproximadamente 56 mil vehículos al día, no obstante, de 5.45 a 6 am, hora en que se habilitará el nuevo reversible, todavía no hay conteos, dijo Montejo. La experiencia es nueva y se hará cambios de ser necesario, añadió.

Más tráfico a partir del lunes

El portavoz de Emetra expuso que a partir del próximo lunes 16 de enero aumentará el tránsito de vehículos en la capital.

Prevé que en la ciudad circulen 1 millón 100 mil vehículos a diario por el comienzo de clases en el sector privado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE de PMT y EMETRA para usuarios de Ciudad San Cristóbal y Ruta Interamericana que utilizan conexión vial de colonia Las Charcas zona 11. pic.twitter.com/fhPY5rd5pL — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) January 15, 2023

Al tránsito también se sumarán los casi 600 buses que están autorizados para el transporte escolar. Estos fueron supervisados entre noviembre y diciembre 2022 para verificar que estén en buen estado y que los pilotos tengan los documentos respectivos, precisó.

Montejo agregó que los colegios están en la obligación de solicitar que los buses pasen la revisión del transporte escolar.

Indicó que la hora pico en el perímetro de los colegios podría ser de las 6.00 a 7.30 horas y de 11.30 a las 13.30 horas.

También anunció que habrá supervisión, porque algunas universidades van a requerir transporte escolar, el cual debe cumplir con los mismo requisitos.