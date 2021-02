Empresas del sector turístico podrán ser beneficiadas con fideicomiso

El sector de turismo para el país es uno de los más importantes pues genera millones de dólares en divisas y miles de empleos. Sin embargo, a pesar de ya no tener restricciones por la pandemia, siguen viviendo una de las épocas más complicadas pues aún no logran ver de cerca la recuperación y muchas empresas no tienen los recursos económicos para seguir operando.

Al ver esta triste realidad, la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport identificó que por el fideicomiso Guate Invierte las empresas podrán recibir créditos.

“Somos un fideicomiso que la función principal es el otorgamiento de una garantía para otorgantes de crédito que, a su vez, estos financian proyectos productivos que se desarrollan en el área rural del país. Básicamente nosotros lo que somos es como un fiador ante la entidad financiera para que un cliente pueda acceder a financiamientos”, mencionó Saúl Ortiz, de Guate Invierte.

Los montos de cobertura para una persona individual van desde Q5 mil hasta Q1 millón. En el caso de una persona jurídica el monto va desde Q5 mil a Q2 millones.

Entre los requisitos para el otorgamiento de garantía para el sector se menciona que el proyecto genere retornos de ingresos, que se ubique en el área rural y que no sea emprendimiento.

“Perfil del proyecto el cual les va a servir a ellos para determinar cuál va a ser la actividad a la cual van a dar el financiamiento. Una solicitud de crédito, dpi, las copias de los documentos que así lo requieran y, muy importante, es necesario presentar flujos de caja, estados de resultados y balance general”, agregó Ortiz.

Los pasos para la obtención del crédito son iniciar la gestión con un otorgante de créditos que tenga convenio con guate invierte, la entidad evalúa la empresa, el crédito, y si es viable, solicita la garantía a Guate Invierte. Luego analizan la solicitud y emiten la garantía y, por último, la entidad financiera desembolsa el crédito al solicitante.