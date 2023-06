Elecciones generales 2023: Magistrada señala que relator contra la tortura se “ha extralimitado en sus funciones” al interpretar el voto nulo

Este lunes 12 de junio, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, se refirió a lo indicado por Lesther Castellanos, relator contra la tortura, respecto del voto nulo en las elecciones generales 2023.

El recién pasado 8 de junio, Castellanos publicó en Facebook un comunicado en el que se refiere al voto nulo. En la comunicación indicó: “Al guatemalteco, le pido que confíe en el sistema legal de nuestro país y que asista a las urnas el próximo 25 de junio a ejercer su derecho al voto. Por favor, no caiga en la desinformación que malos ciudadanos hacen, ellos no han podido ser inscritos por no cumplir con los requisitos que la Ley Electoral y de Partidos Políticos exige, y están motivando al voto nulo”.

Agregó: “¿Qué es el voto nulo? Si usted vota de forma nula, con la intención que se convoque a un nuevo proceso electoral con candidatos distintos a quienes están postulándose en este momento, debe saber que eso es completamente falso; pues, únicamente se convocaría a la repetición de elecciones a los candidatos a presidente de la República legalmente inscritos en este momento”.

“Candidatos a diputados y alcaldes, no gozan del derecho al voto nulo. Pues, tienen una única oportunidad de elección, de tal manera que no hay voto nulo para esos puestos de elección popular”, agregó.

Indicó que los buenos guatemaltecos “debemos apegarnos a las leyes vigentes en el país, y ser respetuosos de nuestro sistema de justicia imperante, ¡participemos en este llamado a ejercer el sufragio universal! y juntos, decidamos quiénes ocuparán los puestos y cargos públicos en nuestro país!”.

Ante lo indicado por Castellanos por el tema del voto nulo, la magistrada Alfaro manifestó: “El relator contra la tortura está denotando un abuso de autoridad en sus declaraciones porque él ni es rector en el tema. A él se le ha encargado verificar el cumplimiento principalmente en el tema de terrorismo de estado y cuidar que los guatemaltecos estén fortalecidos entre de un marco de los Derechos Humanos”.

Destacó que la participación política es un derecho humano, “pero no tenemos en este momento situaciones de terrorismo, así que como guatemalteca tolero su comunicado, no lo comparto, creo que ha extralimitado sus funciones”.

La funcionaria señaló que Castellanos “desconoce totalmente” el planteamiento del artículo 237 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“El voto nulo es contra el sistema electoral, no puede estar fuera ninguna participación, entonces primero habría que educarse un poco con relación al tema”, añadió.

Lea también: Elecciones en Guatemala 2023: estas son las ciudades en las que los migrantes podrán emitir su voto en Estados Unidos

Explicó que hay dos manifestaciones de la nulidad, es decir, “aquel voto que yo doy dentro de una hoja y que no tiene intención porque se pasó dos casillas o más, pero puede ser de alguna manera rescatado cuando esté claramente definida la intención del voto”.

Dijo que es un tema que tendrán que ver los fiscales de las organizaciones políticas junto con la mesa receptoras de votos.

Alfaro resaltó que aquel voto que es contra de la democracia debe tener una manifestación, es decir, “yo no comparto” y por eso la persona no vota o manifiesta alguna otra expresión.

“Esos son lo que deben contabilizarse para que se pueda repetir una elección, elección de corporaciones municipales, de diputados y también del binomio presidencial”, explicó la funcionaria.

“Por qué no debemos de votar nulo, vamos a ir a una elección con los mismos candidatos y vamos a ir a una elección totalmente con las misma boletas, solamente una nueva fecha y tendríamos que hacerlo, hacemos gastar al Estado más de medio millón de quetzales”, resaltó.

Dijo que están consientes que debe haber una reforma al sistema electoral que se debe dar en el Congreso.