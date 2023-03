Elecciones en Guatemala 2023: TSE ha rechazado más de 1 mil 400 candidaturas

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desde el 21 de enero pasado, cuando se abrió el periodo de inscripción de candidatos, se han rechazado mil 488 postulaciones a cargos de elección popular.

El TSE contabiliza 17 mil 199 expedientes recibidos, es decir, se ha rechazado cerca del 8 por ciento del total de solicitudes de inscripción.

En total hay inscritos 15 mil 713 candidatos a cargos de elección popular, según el último reporte del TSE al que tuvo acceso Noticiero Guatevisión y Prensa Libre.

“Hay varios temas. Uno es que no cumplen con los requisitos. Han sido postulados por las organizaciones políticas, pero al presentar el expediente no presentan la documentación requerida. Estamos obligados a colocar un previo, pero muchos no lo subsanan, por lo mismo quedan fuera”, expuso el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, quien agregó que hay otros aspirantes que no presentan antecedentes penales o policiacos, o bien, los presentan vencidos, y al no subsanar el expediente, se declara vacante su postulación.

Aún restan 18 días para el 25 de marzo, cuando finaliza el periodo de inscripción de candidatos y, según las previsiones, podrían incrementar los expedientes con el paso de los días.

Según Muñoz, para este proceso electoral la previsión es alcanzar los 40 mil expedientes de aspirantes a los cargos públicos.

En el proceso de elecciones del 2019 participaron 35 mil candidatos, según la memoria de labores del TSE.

Expedientes rechazados

Según los informes, entre las candidaturas rechazadas se encuentra la de dos binomios a la presidencia. Se trata de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y Roberto Arzú y David Pineda, del partido Podemos.

En el caso de Rodas se le negó la inscripción por supuestamente tener “cargos jurídicos y una denuncia”, en la Contraloría General de Cuentas (CGC), por lo cual su finiquito no cuenta con validez.

Mientras tanto, a Arzú se le revocó la inscripción tras declararse con lugar un recurso de nulidad presentado por FCN Nación, argumentando que el político ha incurrido en campaña anticipada.

También se han rechazado

1 mil 007 candidaturas a corporaciones municipales

171 candidaturas a diputaciones distritales

146 candidaturas al Parlamento Centroamericano (Parlacen)

160 candidaturas a diputados al Listado Nacional

Entre las candidaturas a diputados que se han rechazado se encuentra la de Manuel Baldizón, quien pretende encabezar el Listado Nacional de candidatos a diputados por el partido Cambio; sin embargo, el Registro de Ciudadanos le negó la inscripción por la sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero, sumado a los procesos penales que enfrenta en Guatemala.

El político presentó el lunes pasado un recurso de nulidad que debe ser elevado al pleno de magistrados del TSE para ser resuelto.

Inscripciones

15 binomios

242 diputaciones al Listado Nacional

921 diputaciones distritales

14 mil 375 candidaturas a corporaciones municipales

145 diputaciones al Parlacen

Según la previsión del Registro de Ciudadanos, en las siguientes semanas podría incrementar el número de recursos de nulidad que se presentan en contra de las resoluciones de inscripción de aspirantes a los cargos públicos.

Las elecciones generales en Guatemala se llevarán a cabo el próximo 25 de junio para designar, además de un nuevo presidente, a 160 legisladores al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldías municipales para el periodo 2024-2028.