Ejército sancionará a tres efectivos que participaron en lanzamiento del juego Yo Kaibil

El ministro de la Defensa, Henry Reyes, reconoció este lunes 1 de agosto ante diputados de oposición que tres oficiales del Ejercito de Guatemala participaron en el lanzamiento del juego Yo Kaibil, pero desligó a la institución de la producción y contenido de esa plataforma.

De acuerdo con Reyes, los tres oficiales que participaron en el lanzamiento del juego serán sancionado, pues no tenían autorización para hacerlo, aunque reconoció que ellos solicitaron permiso para asistir a la presentación, pero no para efectuar las maniobras ni portar el uniforme de la institución.

Reyes fue cuestionado al respecto durante una citación en el Congreso de la República, pero no dijo qué tipo de sanción se aplicará a los tres efectivos.

“El juego Yo Kaibil es netamente de una empresa civil, no pertenece al Ejército de Guatemala y por eso el Ministerio de la Defensa sacó un comunicado en el que dice que somos ajenos a ese juego. No lo planificamos nosotros, no dimos información, no aportamos recursos del Ministerio de la Defensa y no somos responsables del contenido del juego”, dijo Reyes.

Agregó que “los tres oficiales que participaron, en su momento, pidieron autorización para asistir a lanzamiento del evento más no así utilizar el uniforme y hacer ellos el descenso del helicóptero, que es de una empresa privada no de la Fuerza Aérea”.

Yo Kaibil, es un juego de guerra desarrollado en Guatemala por la empresa nacional YILSD basado en el entrenamiento y operaciones armadas de las Fuerzas Especiales Kaibil del Ejército guatemalteco, el cual fue presentado el pasado fin de semana.

La presentación de dicho juego, que estaría disponible a partir de este lunes 25 de julio pero tuvo un retraso, se llevó a cabo el sábado en un complejo comercial de la zona 16 y entre las actividades destacó la participación de tres kaibiles del Ejército Guatemalteco.

En una transmisión En Vivo que hizo la página de la empresa YILSD se observa cuando un helicóptero llega a la zona y desde el este lanzan una cuerda por donde luego descienden tres personas con uniformes militares, fusiles de asalto y boinas que identifican a los kaibiles.

En la transmisión, las anfitrionas del evento dan la bienvenida a los kaibiles y los llaman por su nombre.

Los identifican como el capitán primero de infantería, Jorge Mario Arana Escobar; la teniente Silma María Monzón Barrera y el Coronel de infantería Hilarión Patal Coyote.

Los nombres de los tres aparecen en registro del Ejército de Guatemala, pero en la página del Ministerio de la Defensa, Patal Coyote sí aparece como comandante de Reservas Militares de Chimaltenango.

En la transmisión en vivo de la empresa que desarrolló el juego, se menciona que los tres kaibiles no solo participaron en la exhibición, sino que son los personajes principales del videojuego.

Algunos asistentes al evento dijeron también que el helicóptero utilizado en el evento de presentación del videojuego Yo Kaibil pertenecía al Ejército de Guatemala; sin embargo, en algunas fotografías que circulan en redes sociales se ve que la nave utilizada tiene una matrícula TG-RSC, un Bell 206L-4 Long Ranger IV.