Ejecutivo tendrá reunión de Gabinete para estudiar medidas por la no ratificación del estado de calamidad

El Gobierno buscará alternativas después de que el Pleno del Congreso decidió no respaldar el decreto gubernativo 6-2021, un estado de Calamidad que a criterio de varios diputados no tiene ningún efecto en la reducción de contagios del covid-19.

Tras la sesión plenaria del viernes donde el oficialismo fracasó en su última oportunidad por aprobar la medida de Excepción, el Ejecutivo informó que según sus criterios legales las disposiciones se pueden seguir aplicando, incluido un toque de queda que comienza a las 10 de la noche.

Ese anunció despertó reacciones en contra, afirmando que cualquiera de las restricciones de llegar a ser aplicadas sin existir un estado de Calamidad podrían ser consideradas ilegales y hasta inconstitucionales, según varias fuentes.

Pero en la reunión de Gabinete de este medio día, según una fuente del Ejecutivo, el mandatario y sus ministros analizarán medidas a tomar por la no ratificar del acuerdo gubernativo, donde se presume que hasta se podría presentar un nuevo estado de Calamidad.

Accionan ante la CC

Una de las bancadas que se opone al análisis jurídico de la Presidencia en torno a la no ratificación del acuerdo gubernativo 6-2021 es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El bloque parlamentario presentó esta mañana una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y los congresistas afirman que continuar con esas medidas sería ilegal.

“Deben de ser restablecidos los derechos de manera urgente por la CC. Esto lo hacemos porque hemos escuchado de parte de varios funcionarios del Estado que dicho estado de Calamidad sigue vigente, a pesar que el Congreso de la República no lo aprobó. Les advertimos a todos los funcionarios, de cualquier dependencia del Estado, que cualquier acción financiera, económica, amparada bajo ese estado de Calamidad es de carácter ilegal”, explicó el diputado Orlando Blanco.

Acerca del toque de queda, que según el Gobierno sigue vigente, el parlamentario añadió: “Sus derechos están restituidos, no pueden ser detenidos por expresar sus opiniones, no pueden ser detenidos por manifestarse, no pueden ser detenidos por movilizarse a cualquier hora”.