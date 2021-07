EE. UU. señala que destitución de fiscal de Feci es un retroceso para la justicia y pide que se garantice la seguridad de Sandoval

Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense, se pronunció desde su cuenta en Twitter luego que se diera a conocer la destitución de Juan Francisco Sandoval de la Feci.

“El despido y remoción de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala, es un revés significativo para el estado de derecho. Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistémico para socavar a quienes se sabe que luchan contra la corrupción”, manifestó.

Añadió que como ocurre con todos los defensores de la justicia, se debe proteger la seguridad de Sandoval.

Indicó que las autoridades guatemaltecas deben garantizar la seguridad de Sandoval.

También resalta que es fundamental que la Feci permanezca intacta y empoderada para asegurar la lucha contra la corrupción en Guatemala.

“Cualquier interrupción de las investigaciones por motivos políticos no tiene cabida en un sistema democrático abierto y fuerte”, enfatizó.

The firing & removal of immunity of Juan Francisco Sandoval, Chief of Guatemala's Prosecutor Against Corruption and Impunity (FECI), is a significant setback to rule of law. It contributes to perceptions of a systemic effort to undermine those known to be fighting corruption. 1/3

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 24, 2021