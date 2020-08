Dos patrullas de la PNC chocan a pocos metros y botan un poste en San Cristóbal

Vecinos de Mixco se alarmaron al escuchar dos choques seguidos de en el bulevar San Cristóbal durante la noche del jueves 20 de agosto del 2020.

La sorpresa que se llevaron los residentes del sector fue que se trataba de dos autopatrullas de la Policía Nacional Civil, las cuales causaron daños en la infraestructura del alumbrado público.

Roger Escalante, vocero de Emixtra, dijo que agentes de Tránsito acudieron al bulevar San Cristóbal, entre 10ª y 12 avenida, rumbo a la ruta Interamericana.

Según indicaron agentes de la PNC a personal de Emixtra, una persecución fue lo que causó que los autopatrullas chocaran y uno volcara.

“No resultaron personas heridas. Se cayó un poste de energía eléctrica y uno de telefonía. Las unidades de la PNC contaban con seguro, cuyos encargados llegaron al lugar a verificar los daños y ponerse de acuerdo con quien corresponde, por la situación con los postes”, detalló Escalante.

Escalante fue cuestionado sobre la existencia de algún indicio o sospecha de que los agentes involucrados hubieran estado bajo el efecto de bebidas embriagantes, a lo que contestó:

“Agentes de la PNC acudieron a apoyar a sus compañeros. Nosotros fuimos a regular y señalizar ante lo sucedido, pero no tuvimos contacto con ellos. No dejaron que interviniéramos. Solo fueron daños materiales y no hubo una colisión con alguien más”, explicó.

Se consultó con el oficial Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, para conocer la versión de la institución, pero indicó que aún no tenía reporte de lo que ocurrió.