Diputados en pie de guerra por jefaturas de bancadas

Al menos tres bancadas tienen problemas internos y eso ha impedido que se oficialice el nombramiento de un jefe de bloque. En algunos casos se ha designado a dos jefes, lo cual no es permitido, por lo que la Junta Directiva solicitó que se solucionen las diferencias y se informe lo antes posible quien estará al frente.

En el caso de BIEN, fueron electos ocho diputados, pero hay dos grupos, uno de cinco y otro de tres. El mayoritario eligió a Evelyn Morataya como jefa de bloque, mientras el minoritario a Fidel Reyes Lee. Morataya ha insistido que los integrantes deben elegir al diputado que dirija la bancada, lo que la hace acreedora al obtener cinco de los ocho votos. Mientras Reyes Lee argumenta que ella tiene impedimento para asumir al no estar afiliada al partido, aunque la Ley Orgánica del Congreso no contempla ese requisito.

Algo similar ocurre con el PAN, fueron electos dos congresistas pero no han logrado definir quién será el jefe y el subjefe. Manuel Conde asegura que su colega Eduardo Zachrinson renunció al partido y por lo tanto a la bancada por lo que no puede ocupar ningún cargo, pero Zachrinson en su defensa presentó una resolución del TSE en el que detalla que él renunció a un cargo dentro del Comité Ejecutivo del Partido y no así a la agrupación política. Ninguno de los dos ha tenido comunicación para solucionar el conflicto.

Mientras en el caso de Victoria, fueron electos cuatro congresistas, dos de ellos supuestamente renunciaron al partido por lo que el resto asumió que ya no están en la bancada y nombraron a Manuel Rivera como jefe de bloque. Pero la directiva aún no da respuesta al oficio que se envió.

La Junta Directiva del Congreso solicitó a las bancadas solucionar esos problemas a más tardar la próxima semana porque deben convocar a jefes de bloque para acordar el orden del día para las sesiones plenarias.