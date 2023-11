Diputados dicen desconocer orden de la CC para elección de cortes

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó este martes 7 de noviembre al Congreso de la República completar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, que se encuentra congelado desde 2019; sin embargo, algunos deputados, entre ellos la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, dicen que no han sido notificados y que deben analizar el procedimiento que se estableció.

Desde 2020, el Congreso ha agendado más de 240 veces la elección de las Cortes, sin embargo, nunca lo han concretado.

De acuerdo con la resolución, los diputados tienen hasta el 15 de diciembre para elegir a los 26 integrantes de la CSJ para que concluyan el período 2019-2024; además, la orden de la Corte también incluye que se haga la elección de los 200 jueces que deben integrar las salas de Apelaciones.

En una conferencia de prensa, el magistrado Roberto Molina Barreto indicó que el poder Legislativo debe utilizar “todos los recursos a su alcance” para hacer esta elección antes de que finalice el año.

Sin embargo, algunos diputados dijeron que desconocen el contenido de la resolución y que debe analizarse el procedimiento para darle cumplimiento a la orden, por lo que esperan que haya voluntad política de parte de los diputados para ejecutar lo establecido por la CC.

El diputado Samuel Pérez señaló que no ha visto ninguna resolución de la CC, pero afirmó que la orden es importante, pues considera que los magistrados de la CSJ están “fuera de lugar” desde hace mucho tiempo.

“Entiendo que estarían dando plazo hasta el 15 de diciembre, lo cual está bien. Nosotros con la Bancada Semilla hemos insistido durante varios años que esta Corte Suprema ha estado completamente fuera de lugar y tuvo que haberse renovado hace ya mucho tiempo”.

El parlamentario señaló que si cambian el procedimiento o se le da una interpretación distinta y si en el Congreso hay voluntad política les daría tiempo para renovar a los magistrados de la CSJ e incluso a los de salas de Apelaciones.

Agregó que “con el procedimiento actual bajo la interpretación que se le ha dado aquí en el Congreso, sería complejo, porque es un diputado expresando a viva voz los más de 200 personas que están aspirando, pero si cambia la forma de hacer operativa la resolución de la Corte, pues ahí sí sería sencillo”.

En tanto, Shirley Rivera, presidenta del Congreso, señaló que están a la espera de que la CC trasladen la resolución y con base a eso “nosotros podrá hacer nuestro procedimiento”.

Dijo que desconocen que es lo que ordena la CC, por lo que esperan que les notifiquen par que el Departamento Jurídico del Congreso analice la resolución.

Además, la diputada Lucrecia Marroquín señaló que “creo que aquí hay varias aristas de las cuales podríamos hablar, porque esta fue una orden de la CC anterior, que realmente era bastante engorroso cumplirla, pero no imposible, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? en este momento a mí me da la impresión de que estamos como en una familia, donde al papá no le gusta que otros vengan a nalguear al hijo, pero al hijo lo nalguean porque no hace caso, y eso nos está pasando al Congreso”.

“Nosotros debimos haber elegido cortes y haber seguido con las interpelaciones y haber cumplido con nuestras funciones; sin embargo, por intereses se suspendió, y hoy nos están nalgueando desde otras familias”, dijo Marroquín.

Añadió que “es una orden al pleno y si esa orden no se cumple, pues entonces los 160 diputados vamos a vernos afectados porque pueden generar consecuencias a la falta de cumplimiento, yo creería que los que se ausentan que se hagan presentes, porque van a dañarnos a todos los demás”.

Agregó que se tiene que buscar una forma para la elección y “si la CC nos está dando esta orden, ella nos tendría que dar la salida”.

En tanto, el parlamentario Anibal Rojas también dijo que la CC no los ha notificado, pero que tienen entendido que la Corte resolvió.

“No hemos sido notificados todavía, tenemos entendido que sí es así, que resolvió la corte, pero no lo hemos recibido oficialmente, esperamos que no lo envíen y podamos determinar bajo qué condiciones viene y su viabilidad también para la cumplir con la resolución”.

Además, dijo que esperan que el procedimiento que la CC haya determinado les permita que la elección de haga de manera “expedita”.

Con información de EFE