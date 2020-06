Policía golpea a mujer en el pecho con granada antidisturbios en protestas por muerte de George Floyd

La policía de Seattle golpeó a una mujer de 21 años directamente en el pecho con una granada de aturdimiento.

Médicos voluntarios y manifestantes acudieron en su ayuda y aunque por un momento no tenía pulso, la logrearon restablecer pero permanece en estado crítico.

Este incidente ocurrió en el marco de las múltiples protestas por la muerte de George Floyd en manos de un policía de EE. UU.

También una persona resultó herida de bala cuando un hombre armado irrumpió con su vehículo en una manifestación contra el racismo en la ciudad de Seattle (noroeste de Estados Unidos) el domingo por la noche, informaron los servicios de urgencia.

Un hombre de unos 20 años que estaba manifestándose resultó herido de bala y fue transportado al hospital, donde se mantiene estable, explicaron el Twitter los portavoces de los bomberos.

Seattle PD hit a 21 year old female directly in the chest with a stun grenade.

Volunteer medics and protesters rushed to her aid. After being carried away, she was unresponsive and had no pulse.

They revived her, and she remains in critical condition.pic.twitter.com/jjdY4d3Gyw

— Travis Akers (@travisakers) June 8, 2020