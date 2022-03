Mujeres se defienden con un palo: video muestra cómo alejaron a hombre que las asaltaba

El video de dos mujeres que se defienden de un hombre, en Chimaltenango, ha sido compartido en redes sociales este sábado 26 de marzo, en el que se observa a un supuesto asaltante.

El hecho se registró en San José Poaquil cuando, según las dos mujeres involucradas en el incidente, un hombre las interceptó al bajar de un autobús.

Lea más: Madre y su bebé que eran mantenidas encerradas en un cuarto en Mixco, son rescatadas por las autoridades

“El señor me comenzó a incomodar desde el bus que venía de Paley para Poaquil, cuando me bajé del bus me comenzó a perseguir. Traté de caminar lo más rápido que pude y me alcanzó”, indicó una de las mujeres, quien aseguró que el sujeto trató de robarle.

En el video se observa que, mientras forcejea con una mujer, la otra utiliza un objeto contundente y se lo lanza a la cabeza, para tratar de alejarlo.

El hombre se toca la cabeza luego del golpe y continúa su marcha, aturdido, mientras las mujeres se retiran.

Lea más: Cae sospechoso del crimen contra una menor, quien compraba una recarga cuando fue atacada

Según se indica, la Policía Nacional Civil llegó al lugar, pero no se reportó ningún procedimiento.

Lea más: Revelan videos de los momentos cuando ocurrió el ataque contra estudiantes en Petén