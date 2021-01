“Es un desorden total”: Comunidades de Chichicastenango desafían al coronavirus y ya no usarán mascarillas

Vecinos de tres comunidades de Chichicastenango, Quiché, decidieron ya no usar mascarilla para protegerse del covid-19 porque aseguran que la enfermedad no existe, a pesar de que oficialmente registra 161 casos positivos y 12 fallecidos.

Marco Antonio Gonzales, director del Centro de Atención Permanente (CAP) de Chichicastenango, Quiché, que depende del Ministerio de Salud, dijo que al menos tres comunidades de ese municipio decidieron ya no utilizar la mascarilla porque creen que no existe la enfermedad.

Actualmente los vecinos ya no cumplen con utilizar alcohol en gel o lavarse las manos constantemente para prevenir la enfermedad, mucho menos respetan el distanciamiento social. “Es un desorden total respaldándose en la incredulidad en la enfermedad”, dijo Gonzales.

Lea más | Ejecutivo modifica la iniciativa para la compra de vacunas contra el coronavirus

“Todo esta ha ido en aumento. Primero se observaba personas aglomeradas en el mercado, haciendo cola en las agencias bancarias sin guardar las medidas de distanciamiento social. Posteriormente las personas se aglomeraban en ventas colocadas para la feria titular el pasado diciembre y ahora llegaron a hacer actas para evitar colocarse las mascarillas”, señaló el salubrista.

Este municipio tiene una población de 148 mil 943 habitantes. Durante la pandemia se han hecho 616 pruebas, donde se han reportado 161 casos positivos y 12 fallecidos. Actualmente el semáforo epidemiológico lo ubica en color amarillo y del 25 de diciembre de 2020 al 07 de enero de 2021, el Ministerio de Salud reporta 64 pruebas, con cinco positivos y una positividad del 7.81%, por cada 100 mil habitantes.

El personal del CAP recuerda que los vecinos de las comunidades en cuestión los amenazaron e insultaron en el pasado cuando se les intentaba aconsejar las medidas de seguridad sanitaria frente a la pandemia. Ahora prefieren solo atender las comunidades que sí son conscientes de la enfermedad.

De acuerdo con el semáforo de alertas covid-19, Chichicastenango tiene una población de 148 mil 943 habitantes. Durante la pandemia han ocurrido 161 casos positivos, 12 fallecidos y se han hecho 616 pruebas. Actualmente el semáforo epidemiológico lo ubica en color amarillo y del 25 de diciembre de 2020 al 07 de enero de 2021, el Ministerio de Salud reporta 64 pruebas, con cinco positivos y una positividad del 7.81%, por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, autoridades locales creen que los datos oficiales no coinciden con la realidad porque muchas personas no se hicieron la prueba y pasaron o están pasando la enfermedad en sus casas sin tomar en cuenta, Además, hay que tomar en cuenta que hay comunidades donde no se puede entrar al mencionar covid-19, por lo que el subregistro es grande, señaló Gonzales.

Lea también | “Todas las medidas están sobre la mesa”: Giammattei habla sobre las posibles medidas por el coronavirus

Otto Macz, gobernador de Quiché, aseguró que no portar mascarilla es ilegal porque sigue vigente el acuerdo ministerial 300-2020 el cual norma las medidas de seguridad para evitar el contagio del covid-19.

“Yo ya se los externé a los alcaldes para que se lo informen a los dirigentes en las comunidades y si a pesar de eso hay personas que contravienen esa normativa e instan a otros vecinos a desobedecerla, será el Ministerio Público el que tendrá que iniciar investigaciones de oficio para dar con los responsables”, aseguró Macz.

Casimiro Hernández, fiscal distrital de Ministerio Público de Quiché, informó que no portar mascarilla es un delito de desobediencia, el cual tiene una sanción económica, pero al ser declarado culpable mancharía sus antecedentes penales. Ahora bien, si una persona promueve la actividad de no usar a mascarilla podría encuadrarse en el artículo 305 del Código Penal, contravención de medidas sanitarias, con prisión de seis meses a dos años.

El departamento de Quiché cuenta con una población de 1 millón 62 mil 897 habitantes. Se han hecho 10 mil 644 pruebas de covid-19, donde, 2 mil 529 casos han dado positivo y 59 fallecidos.