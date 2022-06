Cuál será el apoyo que ingenieros de Estados Unidos darán para colocación de puente Bailey en hundimiento de Villa Nueva

Ingenieros de la Armada de Estados Unidos brindarán apoyo para recomendar qué puente Bailey se debe instalar sobre el hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico; mientras que el Ministerio de Comunicaciones aún espera resultados de estudios para determinar la intervención a realizar.

Los ingenieros fueron acompañados por autoridades del referido Ministerio que hablaron tema este martes 21 de junio.

El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, informó que hacen los análisis respectivos y que por orden del presidente Giammattei se comunicó con el ministro de la Defensa para que haga las coordinaciones a través de la Embajada de Estados Unidos y se de acompañamiento del personal técnico para las visitas y la exploración previo a la instalación de los puentes Bailey.

Añadió que ahora que vieron que no es suficiente los 40 metros del puente que tienen, solicitaron el apoyo de la referida Embajada para que les ayuden a decidir cuál es la mejor opción debido a que en el mercado hay bastantes tipos de puentes Bailey y la idea es colocar una estructura idónea con la situación.

Posible longitud

Dijo que no hay que olvidar que en el sector del hundimiento está el puente Tejada Wyld y creen que el puente que instalarán pasará debajo y podría ser de 90 metros de longitud.

“Demostrar al pueblo guatemalteco que se trabaja con seriedad, no se está improvisando, de verdad es lejos de lo que se dice, el problema no es solo rellenar el hoyo como lo están haciendo querer ver, tenemos que dar respuesta claras, francas y para eso necesitamos el resto de los estudios que ya estamos haciendo”. afirmó el funcionario.

Solución temporal

A decir de él se sigue avanzando y creen con el puente darán una solución paliativa para recuperar el tránsito.

Indicó que el alcalde de Villa Nueva les ha proporcionado los planos del colector original para luego hacer un trabajo integral para asegurar que en unos años no se vuelva tener el problema.

Aclaró que en cuestión de 10 o 15 años en el tramo de 1 kilómetro y medio, es la tercer vez que pasa lo mismo y “obviamente esta fue más grave debido a que justamente por acá se encuentra la falla geológica”.

Indicó que pasarán las información que requieran los ingenieros de la Embajada de Estados Unidos que netamente verán el tema del puente, aunque tienen conocimiento de la complicado de la situación.

Afirmó que nunca se ha tapado el tráfico y ha estado fluido relativamente, aunque más lento.

Agregó que los problemas de los deslaves no “es por culpa de este gobierno ni del anterior, esto es debido a que estamos en el país número 10 a nivel mundial de vulnerabilidad, la saturación de agua la podemos estar viendo”.

Enfatizó que la saturación es bastante y pidió su compresión a los guatemaltecos.

Dijo que hay más de ocho departamentos en riesgo por las lluvias.

Justificó que las zonas viales no tienen la capacidad instalada, ni la maquinaria que antes se tenía; además, no han podido dragar desde hace siete años y ahora las crecidas se hacen ver que son más grandes.

“Aclaro, también dicen, ahora ya no hacen los puentes como antes, pero se nos están yendo puentes de 20 a 30 años atrás, lo que pasa que el caudal ya no pasa por debajo, pasa a las orillas, por eso se dañan las estructuras”, expresó.

Afirmó que sí tienen estipulado de dónde saldrá el recurso para la compra de los puentes. El precio dependerá del modelo, del tonelaje y de carga, por lo que la Embajada apoya para decir cuál es el puente modular que se pueda acoplar, porque se debe ver la mezcla de altura por el largo, como la fácil armada.

Están por recibir una oferta de nueve puentes Bailey, pero va a depender del modelo.

Lodocreto en caverna

El ministro Javier Maldonado también recordó que cuando fueron hacer la primera inspección por el tema del puente Bailey, constataron que la transversal seguía vertiendo agua pluvial y ya las condiciones eran distintas, por eso decidieron colocar el material autonivelante lodocreto, ya que era riesgoso que personal descendiera.

Recordó que cuando vertieron el material, la sumatoria del peso iba a ceder y esto daría una idea si había cavidades abajo y fue lo que pasó.

El objetivo de haber echado el lodocreto era para estabilizar las paredes del socavamiento.

“Aquí la verdad no es de llenar un hoyo, aquí no se gastó ni un centavo, se hizo lo que se tenía que hacer, lo he explicado y eso es una explicación técnica, teníamos que hacer eso para estabilizar las paredes de la caverna y para ver si teníamos cavernas abajo que no podíamos meter a personas”, manifestó.

Agregó: “Aquí no se ha malgastado ningún dinero, lo que se está haciendo es lo que se tenía que hacer para asegurarnos si teníamos cavidades debajo de los cinco metros que presentó el primer socavamiento”.

Pidió a la población su comprensión y que no se dejen llevar de comentarios malintencionados. “Perdónenme, que me digan que no tenemos la capacidad de tapar un hoyo, preguntémonos qué capacidad tiene esa gente en decir que la solución es rellenar el hoyo”.

Anunció que la solución la tendrán cuando terminen de hacer los estudios que están por entregarles y luego se harán el diseño final correctivo.

Recalcó que el trabajo es paliativo y “lo toman con la seriedad del caso”.

Afirmó que se especula que el puente Tejada Wyld tiene fallas, lo cual no es así, ya que de ser así, interrumpirían el tráfico.

Aunque indicó que el puente tienen un estrés mayor porque recibe más tráfico.

Dijo que no es solo de desfogar el agua, ya que se tienen que hacer estudios por las viviendas cercanas y hacer un trabajo integral.

Hacen los estudios, pero el ministro tiene conocimiento que el colector abarca dos o tres kilómetros.

Afirmó que se conoce cuántos metros de concreto fue vertido y que todo se trabaja con la “trasparencia del caso”.