Cuál fue el tiroteo de Sandy Hook en 2012 y por qué volvió a tomar protagonismo tras la reciente masacre en una escuela de Texas

El 24 de mayo se reportó un tiroteo en la escuela primaria Robb Elementary School en el estado de Texas, Estados Unidos donde un joven de 18 años llamado Salvador Ramos asesinó a 19 alumnos y tres adultos.

El hecho, siendo el segundo tiroteo con el mayor número de personas fallecidas en lo que va del año 2022 fue descrito como “horrible e indescriptible”, aumentando más la preocupación de la población con respecto al nulo control de armas que se suscita en territorio americano.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso nacional dado ese mismo día, captó la atención del público al recordar otro de los tiroteos más violentos que ocurrió hace más de diez años y funge de comparación con el reciente hecho: El tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook.

El tiroteo que volvió a tomar protagonismo diez años después, ocurrió el 14 de diciembre del año 2012, cuando Adam Lanza, un joven de 20 años asesinó a veinte niños y seis adultos en la escuela ubicada en Newtown, Connecticut.

También se conoció que momentos antes de perpetuar el horrible hecho, Lanza había asesinado a su madre, llamada Nancy Lanza, dentro de su domicilio.

Según el reporte de las autoridades, Lanza habría adquirido las armas que utilizó en el atentado dado a que su madre las había conseguido de manera legal. Estas eran:

También la Oficina del Defensor del Niño de Connecticut aseguró en el año 2014 que Lanza tenía varios problemas de salud mental y que mostraba una cierta fascinación con los tiroteos masivos.

La matanza inició alrededor de las 09:30 de la mañana del 14 de diciembre, en donde Lanza, luego de asesinar a su madre, se dirigía a su escuela que estaba a ocho kilómetros de distancia.

Disparando hacia la entrada, el joven asesina a varios adultos que eran profesores de la institución, así como a la directora del establecimiento y varios niños dentro de sus salones de clase. Luego de once minutos, Lanza se suicida en uno de los salones, poniéndole fin a sus actos.

El reciente tiroteo en la escuela primaria Robb Elementary School hizo recordar a la población del terrible hecho ocurrido en 2012, principalmente por la cantidad considerable de personas que fallecieron en el lugar y por realizarse en una escuela primaria.

Sin embargo, estos dos terribles hechos guardan similitudes debido a que han vuelto a abrir el debate con respecto al nulo control de armas que suscita en Estados Unidos, donde se han hecho varios esfuerzos por prohibir la venta y distribución de ciertas armas para el público general.

También, varios supervivientes y familiares de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook se han pronunciado recientemente, lamentando el terrible hecho perpetuado en Texas y asegurando que “nada ha cambiado en diez años”.

Mary Ann Jacob, una mujer que trabajó como bibliotecaria en la escuela de Sandy Hook cuando ocurrió el tiroteo, expresó su tristeza y desesperanza al ver que “las muertes ocurridas hace diez años no hayan cambiado nada”.

“Estoy enferma por lo que está pasando hoy. Me transporta al parque de bomberos al que nos llevaron después del tiroteo en nuestra escuela hace casi 10 años. Siento mucho que esas muertes no hayan cambiado nuestro mundo”, indicó.

#Uvalde I’m sick at what you are going through today. I am transported back to the firehouse that we were brought to after the shooting at our school almost 10 years ago. I’m so sorry those deaths did not change our world. #SandyHook I’m broken hearted.

— Mary Ann Jacob (@Mary_AnnJacob) May 24, 2022