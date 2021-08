Crece polémica por vigencia del estado de Calamidad que no fue aprobado por el Congreso

La polémica en torno a la legalidad del estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo en busca de contener el avance de la pandemia de coronavirus persiste, luego de que el Congreso no lo aprobara, modificara o improbara.

A pesar de que el Legislativo no aprobó el decreto del estado de Calamidad, el Ejecutivo insiste en que este sigue vigente por los 30 días que se estableció.

En el estado de Calamidad se incluye un toque de queda de las 22 a las 4 horas, uno de los aspectos que más inquieta a los guatemaltecos, pues diputados de oposición aseguran que este no tendría validez a partir de la media noche de este viernes 20 de agosto y que nadie puede ser consignado por transitar durante esas horas.

Sin embargo, un mensaje enviado por la Presidencia de la República señala que “en ninguna parte de la Constitución Política de la República de Guatemala o en su defecto, de la Ley de Orden Público se establece que el Estado de Calamidad pierde vigencia si el Congreso no lo resuelve ya que para improbarlo se requieren 107 votos”.

Agrega que “el estado de Calamidad pierde validez si llega al término de 30 días establecido o que el pleno del Congreso de la República lo impruebe”.

“No existe ninguna norma jurídica que establezca que después de los tres días no tendrá validez el Decreto Gubernativo, la norma se emitió y se publicó en el Diario Oficial, así que seguirá vigente. En conclusión, el estado de Calamidad sigue vigente hasta que se impruebe o se cumpla el plazo de 30 días”, agrega Presidencia.

Oposición

El diputado Álvaro Arzú Escobar escribió en su cuenta de Twitter que el estado de Calamidad pierde su vigencia este viernes, debido a que no fue aprobado con el voto de 107 parlamentarios.

“En materia de restricción de derechos siempre se debe interpretar la ley de forma restrictiva. Es decir, de la manera en que menos se restrinjan los derechos de los ciudadanos. Si el Congreso no aprueba hoy con 107 votos el Estado de Calamidad este pierde su vigencia hoy mismo”, escribió Arzú.

Agregó que “de la forma más desvergonzada la Bancada oficial y los diputados que están a favor del estado de Calamidad rompieron quórum y terminó la sesión. El objetivo es dar por terminada la discusión y que de forma ilegal el Ejecutivo mantenga el Estado de Calamidad por 30 días más”.

“El toque de queda murió, ya la ciudadanía no cree ni quiere más restricciones. Los derechos constitucionales de los guatemaltecos deben ser restaurados inmediatamente”, agregó en la misma red social el diputado Cristian Álvarez.

La diputada Evelyn Morataya escribió también en Twitter que “ante su fracaso de no contar con los votos, el Presidente @DrGiammattei pretende dejar en vigencia el estado de Calamidad sin que el @CongresoGuate lo ratifique. Sería una ilegalidad más y un abuso de poder. El presidente atentaría contra la democracia y el Estado de Derecho”.

“A pesar de que el estado de Calamidad no fue aprobado por el Congreso en los 3 días que dicta la ley, la alianza oficialista insiste en que sigue vigente. Imponer un estado de calamidad, a todas luces ilegal, solo es muestra de que hay grandes negocios atrás”, señaló por su parte la diputada Lucrecia Hernández Mack.

Sin embargo, el presidente del Organismo Legislativo, Allan Rodríguez, dejó entre ver que la vigencia del estado de Calamidad quedaría sin efecto a las 12 de la noche de este viernes.

“A mí no me corresponde decir si están o no vigentes. Lo que nos correspondía era aprobar o improbar, y no lo aprobamos. Teníamos hasta hoy a las 12 de la noche para conocerlo, por lo que se entendería que a las 12 de la noche queda sin validez”, manifestó Rodríguez.

“Nosotros hemos cumplido. Se conoció solo en primera lectura y por lo tanto el Congreso no aprobó, modificó o improbó el decreto”, afirmó Rodríguez.

Guatemala se encuentra enfrentando la tercera ola de la enfermedad desde el 14 de junio, según advirtió en aquel momento la ministra de Salud, Amelia Flores.

Desde entonces, el país pasó de un promedio de 20 muertes diarias a casi 45, con picos de hasta 70 decesos en 24 horas, especialmente en las últimas semanas.

El mismo crecimiento se ha totalizado con la cantidad de contagios, especialmente en los últimos días rondando las 4 mil y 5 mil pruebas positivas a diario.

Debido al aumento de casos y muertes por covid-19, el Gobierno ordenó el pasado 13 de agosto un estado de calamidad por 30 días y también decretó un toque de queda de 10 de la noche a 4 de mañana; sin embargo, este no fue aprobado por el Congreso.

Policía puede actuar

En medio de la polémica sobre la legalidad del estado de Calamidad, fuentes del Ministerio de Gobernación replicaron la postura de la Presidencia y dijeron que, por lo tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) sí está facultada para actuar ante lo que consideren un incumplimiento a las disposiciones incluidas en el decreto.