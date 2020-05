Coronavirus: William presta un celular para seguir sus estudios; su familia ahora vive en un albergue

Sentado en el segundo nivel de una litera de madera vieja que es parte de lo que lograron sacar del lugar que alquilaba su mamá, William Alexander Davila hace sus tareas. La litera se ubica en una de las esquinas del albergue donde en la actualidad viven ante la falta de recursos económicos.

En el hogar la única que aportaba económicamente era su mamá, esto luego de que su esposo perdió la vida. Ella es artesana y se dedicaba a la fabricación de zapatos y bolsos que la han ayudado a sacar adelante a sus hijos, pero la ventas ante las restricciones impuestas desde el 17 de marzo le imposibilitaron continuar. La situación la obligó a buscar trabajo en una tortilleria; sin embargo, al dar a luz, también perdió el trabajo.

“ Me quitaron mi trabajo y ya no pude pagar la renta por ello nos sacaron de donde estábamos, últimamente estaba torteando, pero mi trabajo es hacer zapatos y carteras típicas, pero las ventas empezaron a ir mal, yo pagaba Q400 por mi cuarto. ” narra Elizabeth Segura.

Sin computadora y sin celular

Este año William comenzó a estudiar segundo básico pero debido a la pandemia y a las medidas tomadas como protección de los estudiantes ahora recibe clases en línea, él pertenece al 70% de la población guatemalteca que no tiene acceso a una computadora o a Internet, según el censo del INE, y la nueva metodología de estudio adoptada por el Ministerio de Educación le ha afectado, sin embargo, pese a la brecha digital él busca la manera de seguir adelante con la ayuda de la encargada del albergue municipal de Mixco.

“Yo no tengo los recursos necesarios para comprar una teléfono o una computadora o un medio electrónico por eso yo pido ayuda, la licenciada me presta su teléfono y en el Facebook del INEB buscamos la tarea y ya yo la escribo. Yo me tengo que esforzar ahorita que las tareas son en línea, me tengo que esforzar más de lo que yo habitualmente hacía, ese el reto más grande que este virus nos vino a afectar a todos globalmente“, señala Dávila.