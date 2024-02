Ministerio de Educación reitera que el seguro médico escolar ahora lo dará el Ministerio de Salud

Anabella Giracca, ministra de Educación, informó este 6 de febrero que a partir del 1 de marzo los estudiantes de centros educativos públicos del país serán atendidos por el Ministerio de Salud luego que se derogara el acuerdo gubernativo que dio vida al mencionado seguro.

El Gobierno de Guatemala derogó el acuerdo gubernativo 44-2020 que establecía el programa del seguro médico escolar, al que tienen acceso más de tres millones de estudiantes del sector público, informaron el lunes 5 de febrero fuentes del Ejecutivo.

Luego de eso el Gobierno anunció que buscaba alternativas para darles cobertura a los estudiantes del sector público en el tema médico.

Este 6 de febrero, la ministra Giracca dijo en el Congreso de la República, en una citación en la bancada de la UNE, que a partir del 1 de marzo el Ministerio de Salud se hará cargo de darle mejor calidad a la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca.

Le dijo a los diputados que el presidente -Bernardo Arévalo- ha decidido emitir un nuevo acuerdo gubernativo para la creación de un sistema prioritario de atención de estudiantes a cargo del Ministerio de Salud.

“Quisiera contarles que estamos ya con el ministro de salud… hemos instalado una mesa permanente de emergencia para hacerle frente a este gran reto que enfrenta el Ministerio de Salud, con toda la buena voluntad y con toda la da fuerza para que este seguro sirva, no solo para atender no solo para atender a los estudiantes, sino también para fortalecer el sistema de salud”, dijo Giracca en la citación.

Agregó que el ministro de Salud -Óscar Cordón- está consciente, y lo ha manifestado, que hay carencia de centros de salud que hay, pero hay formas de abordar el tema, dijo Giracca.

Señaló que en el nuevo programa la atención que supuestamente daba el seguro escolar sería mejorada y ampliada.

“La idea sería garantizar la universalidad de la salud en el país, y esto tendría que servir como un buen pretexto y un motivo para hacerle frente de una vez por todas a las grandes carencias que enfrenta la salud en Guatemala; la idea sería atención primaria, prevención, atención a accidentes, suministro de medicamentos, por supuesto, y la telemedicina, que es la que permite cierto acercamiento, pero una telemedicina, por supuesto, mejorada sin lugar a dudas”, expresó la ministra de Educación.

La funcionaria fue consultada por periodistas al final de la citación y ella expresó que la alternativa del Gobierno es emitir el nuevo acuerdo gubernativo a través del cual el presidente Arévalo le solicita al Ministerio de Salud que se haga cargo, y que responda con mejor calidad y de una de una manera integral, con pertinencia a la niñez, adolescencia ya ja juventud guatemalteca.

Se le consultó a Giracca cómo se iba a garantizar que el Ministerio de Salud cumpliera con la mencionada cobertura y la telemedicina y respondió que esa cartera está con toda la disposición de responder a ese gran reto.

“Este gran reto lo que debe de hacer es permitirnos mejorar y ampliar el sistema de salud pública del país, que es donde debe de estar la atención de la niñez, adolescencia y la Juventud. Así que estamos trabajando a través de una mesa interinstitucional permanente para hacerle frente a este tema con todas las calidades, mejorado y que no deje jamás ni un solo día a un niño o a una niña o a un adolescente o a un joven fuera de afuera de la atención en salud”, respondió.

Fondos

En el 2023, el presupuesto para el seguro médico escolar fue de Q330.2 millones y se le preguntó a la ministra si todos esos fondos serían destinados al Ministerio de Salud, o sería un monto menor y expresó que esperan que sí sea se monto, pero eso es parte del trabajo de la mesa que instalaron.

“No tenemos ahorita los números exactos, pero esperamos que todo recurso que tenga el Estado sea destinado para mejorar el sistema de salud pública y, por supuesto, de la mano con el sistema de educación”, comentó Giracca.

“Estamos evaluando eso, porque todavía hay pagos que hay que hacer, no me atrevería a decirle un monto específico, pero digamos que la idea sería esa”, refirió la funcionaria.

Confirmó que el nuevo acuerdo empezaría a regir el 1 de marzo, pues el acuerdo anterior tiene como fecha de expiración el último día de febrero. “El Ministerio de Salud estaría asumiendo este reto a través de los mismos servicios y mejorados de telemedicina, de suministro, asignación de suministro de medicamentos, de atención primaria, de enfermedades, de accidentes, entre otros”, afirmó.

Las autoridades de Educación pidieron una auditoria para el programa de seguro médico escolar y se informó que la Procuraduría General de la Nación podría accionar si se encuentran algunos indicios de algún mal manejo.

Nadie habló de las bondades del seguro

Roberto Calderón, diputado de Vamos, se refirió a la derogación seguro médico escolar

El diputado dijo que él votó a favor de que eliminaran el mencionado seguro, y dijo que lo hizo porque el presidente Bernardo Arévalo tiene herramientas para hacer un nuevo gobierno… “un nuevo gobierno en el que él mismo afirma que viene la primavera a florecer a Guatemala”, expresó.

Señaló que ahora el Gobierno quiere quitarle el seguro médico escolar a los niños y se preguntó por qué no decidió mejorarlo.

Recordó que hace dos años en Sayaxché, Petén, una niña fue asesinada y el seguro médico escolar pagó todos los gastos del sepelio. También que un niño iba en compañía de su padre en una moto y un carro los atropelló y el seguro médico escolar pagó los gastos para que el infante fuera restablecido en todos los daños que había sufrido su cuerpo.

“Hablan de que aspirinitas que pastillas para la diarrea, que es lo más común que ocurre cuando un niño se enferma, pero de las bondades del seguro escolar nadie habló”, dijo el diputado.

Dijo que les da el beneficio de la duda al presidente Arévalo y a la ministra Giracca, para que hagan lo correcto. “Si lo correcto para ellos es quitarles a los niños un beneficio que ha sido noble para ellos, es una cuestión de esta primavera que está floreciendo”, comentó el congresista.

“Si me pregunta en el fondo de mi corazón, si a mí me dan de comer un día y luego me quitan la comida, obviamente me voy a sentir. Entonces, veremos cómo en el próximo deceso, Dios no lo quiera, de un escolar, o el próximo niño que resulte fracturado o que resulte lastimado, ¿qué van a hacer?” comentó el diputado Calderón.

Él se preguntó si ahora que Salud tomará el seguro para los niños habrá suficientes hospitales o centros de salud para atenderlos, y dijo que lo duda.