Coronavirus: Aplicación de segundas dosis de Sputnik V genera confusión entre guatemaltecos

Mientras continúa el alza de contagios de COVID-19 en el país, varios guatemaltecos denuncian que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no exige el mismo requisito temporal para administrar las segundas dosis de la vacuna Sputnik V. En centros como la Explanada Cayalá, en la zona 16 capitalina, el personal coloca el segundo fármaco a quienes cumplieron 61 días de recibir el primero. En otros puestos, como el de Oakland Mall, en la zona 10, el requisito es sumar al menos 90 días.

“Es un descontrol, desde el principio. La verdad es que ellos no pueden jugar con el tiempo de uno. Tuve que hacer cola en Cayalá y ahora en Oakland Mall. Es una pérdida de tiempo”, dijo Carolina Cruz, una madre de familia quien no pudo recibir su segunda dosis en Cayalá, por no cumplir con el tiempo establecido por el MSPAS.