Conozca las implicaciones que conlleva un altercado entre pilotos

Algunos videos que circulan en redes sociales muestran cómo pilotos pierden la paciencia ante un incidente vial; sin embargo, muchos ignoran que esas acciones pueden tener consecuencias legales, según lo explican autoridades de tránsito de la capital, Mixco y Villa Nueva, tres de las ciudades más transitadas del perímetro metropolitano.

Este viernes 26 de mayo circuló un video en el que se observa como una mujer y un motorista discuten luego de lo que pareciera haber sido un incidente vial.

El hombre que se conducía en una motocicleta, visiblemente molesto, encara a una mujer porque supuestamente lo impactó en el tránsito con su automóvil. Al parecer el incidente ocurrió en un sector de la calzada Roosevelt.

“Usted me está amenazando”, le dice la mujer que graba el incidente, mientras el sujeto golpea el retrovisor del vehículo con el casco protector y le advierte que deje de grabar porque “le voy a pegar en la cara”.

La mujer le insiste en que la amenaza y dice que ella se hará responsable de los daños causados; sin embargo, la reacción del motorista fue tomar de nuevo su casco para golpear el baúl de automotor y luego quebrar el retrovisor.

En otro video que también fue publicado en redes sociales se observa que el piloto de un camión y un motorista se van a los golpes por un incidente vial.

De acuerdo con publicaciones, el hecho ocurrió en la zona 11 de Mixco. En ese incidente el tránsito fue interrumpido durante varios minutos.

Hechos como esos suelen ser comunes en las rutas del área metropolitana, donde miles de automovilistas a diario se enfrentan a densos congestionamientos que, de una o de otra manera, alteran el comportamiento de muchos pilotos.

Sin embargo, ser protagonista de uno de esos incidentes no es cuestión de risa, pues se puede terminar con una sanción económica de hasta Q5 mil o en la cárcel, según informaron las autoridades viales.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, señaló que en el área de la capital se registran entre tres y cinco incidentes de ese tipo al mes.

“Hemos intervenido y somos mediadores para evitar violencia”, agregó Montejo.

Además, dijo que “nos hemos visto en la necesidad de tener que coordinar bomberos por heridos o PNC tras uso o amenaza con arma de fuego, blancas y objetos de madera o metal”.

“Esto tiene que ver con usuarios que hacen giros violentos, que no hacen la fila y se meten abruptamente o de conductores que meten sus vehículos a pasos peatonales y de ciclovías”, comentó.

También dijo que han atendido casos en los que conductores amenazan o intimidan a bomberos que van en emergencia.

“La mayoría se levanta tarde y quieren llegar temprano”, agregó.

Refirió que son incidente que tienen que ver con la “ausencia de la salud mental” y que “son aquellos que no hacen fila, que no cumplen los procesos, que han obtenido licencias anómalamente o que no tienen. Son aquellos que no ven que hay normas y que cumplirlas es responsabilidad de todos”.

El portavoz aseguró que por verse implicados en hechos de esa naturaleza los pilotos pueden ser sancionado con multas de entre los Q500 a Q5 mil.

Por su parte, Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que si los pilotos son sorprendidos en el acto “deberán ser presentados ante juez (consignados)”, pero si son denuncias lo que procede es notificarle el Ministerio Público.

Por su parte Roger Escalante, gerente de Emixtra, comentó que ese tipo de hecho tiene repercusiones, ya que toda persona que se sienta agredida tiene derecho de colocar una denuncia en el Ministerio Público.

“Nosotros como autoridad de tránsito podemos sancionar los vehículos que se vean implicados en ese tipo de situaciones porque muchas veces los dejan a media calle (…) y podemos colocar una sanción por obstaculizar el tránsito, también por no comportarse de la manera que establece el reglamento”, dijo Escalante.

Agregó que esas sanciones se pueden aplicar al corroborar que se den ese tipo de agresiones.

“Lo importante es guardar la cordura, lamentablemente hay personas que no tienen la educación vial y no tienen el conocimiento de que todo lo que hagan en la vía pública tiene repercusiones legales, pero más allá de las faltas al reglamento de tránsito, pueden incurrir en delitos”, señaló Escalante.

En tanto, Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, comentó que cuando intervienen en altercados en el tránsito coordinan con agentes de la PNC, para que procedan conforme a lo que establece la ley.

Agregó que colocar multas a los vehículos implicados suele ser contraproducente, porque se caldean los ánimos de los pilotos implicados en el incidente.

