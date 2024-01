Reportan tránsito complicado para ingresar a la capital desde varios puntos

Caos vial se vive desde la madrugada de este 29 de enero para ingresar a la capital de Guatemala, pues la cantidad de carros que está circulando complica la movilidad en varios puntos.

Para este año la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala había estimado un aumento del 6% de la cantidad de vehículos que circularía en la capital, lo que significaría 1 millón 200 mil, y por eso se preveía más carga vehicular en este 2024.

Según la PMT, la tendencia era que cada año se agregaban menos de 300 mil vehículos, pero a partir del 2020 ese número se superó y el año pasado se sumaron 356 mil.

Agregan que cerca de 650 mil a 700 mil vehículos no son de la ciudad, pues provienen de municipios dormitorios o de otros departamentos, pero entran y salen de la ciudad.

Este 29 de enero, la carga vehicular ya fue más evidente en los ingresos a la capital, incluso desde la madrugada, se quejaron pilotos.

Leonel Mazariegos, viaja a diario a la capital y este lunes salió de su casa, en Sumpango, Sacatepéquez, a las 4 de la mañana para evitar colas, pero sí encontró caos vial.

Contó que en San Lucas Sacatepéquez, la cola empezó cerca de las 4.30 horas y desde allí hasta la Roosevelt tuvo que hacer fila.

“En general avanzamos a una velocidad moderada, pero sí había más carros que hace una semana. El problema se agrava en San Cristóbal, y desde allí hay lentitud para llegar a la capital”, comentó.

Recordó que antes salía a la misma hora y a las 5 horas ya estaba en su trabajo en zona 2 de la capital, pero hoy llegó a las 5.30 horas.

José Rivera, quien viaja de Chimaltenango, explicó que salió a las 4.30 am de su casa y tuvo que irse por extravíos para evitar pasar por San Lucas Sacatepéquez, porque el tráfico estaba completamente detenido.

Circuló por Santiago Sacatepéquez y desde allí llegó a Mixco, para incorporarse al carril reversible, pero finalmente la cantidad de carros complicó la movilidad y llegó a su trabajo a las 6.30 am.

Provial informó que había fuerte carga vehicular en km 18 de la ruta Interamericana, en el puente que distribuye el paso para San Cristóbal.

En redes sociales, las personas se quejaron del tránsito lento en Mixco, tanto en la Roosevelt como la San Juan.

Dicen que para poder atravesar la avenida de la esquina del Metamercado y la calzada San Juan, pues la propia PMT no regula bien el tránsito.

También hubo reporte de complicaciones viales en la VAS, en la salida de carretera hacia Villa Canales, con dirección a Álamos, San Miguel Petapa y Boca del Monte.

Dalia Santos, de la PMT de Villa Nueva, comentó que hay fuerte carga vehicular de ese lugar hacia la capital.

Recordó que al tránsito ya se han sumado el 80% de vehículos escolares y eso complica la situación vial.

Explicó que en el bulevar El Frutal, zona 5 de Villa Nueva, el tránsito es lento hacia El Paraíso.

También hay tránsito lento en El Búcaro, pero la cola llega hasta el puente La Prosperidad.

En redes sociales también hubo quejas del tránsito en la carretera a El Salvador.

Los usuarios expresaron que tardaron entre 40 minutos y una hora para bajar al Obelisco y a zonas 10, 13 y 14.

Explicaban que las filas de vehículos eran de varios kilómetros que se avanzaba muy lento hacia los distintos puntos de la capital.

5:30 a.m. vivir en CAES be like 🫠 pic.twitter.com/a7cbnAyvSj

— Vianney Solórzano (@VianneySol020) January 29, 2024