Comisión de Energía no debe aumentar tarifas, ordena tribunal

Las resoluciones que motivaron a presentar este amparo son la identificadas como CNEE-219-2019 de fecha 24 de octubre de 2019 y la CNEE220-2019.

A decir de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estas resoluciones que cambian los criterios de cálculo de las tarifas del servicio de energía eléctica “no contienen un razonamiento técnico, lógico y jurídico” que permita a la población usuaria de este servicio saber con certeza jurídica que el ajuste realizado se hizo apegado a la ley.

Por lo que se había solicitado que como terceros interesados participaran en la elaboración de las resoluciones el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación y la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público.

“Esto genera indefensión a los usuarios del servicio de energía eléctrica dado que se les impide no solo conocer cómo la CNEE llegó a la conclusión numérica del ajuste trimestral sino que de tal decisión no se tiene conocimiento público y se le impide a los usuarios poder reclamar contra el ajuste en la forma legal”, decía el amparo, presentado a principios de diciembre.

El 4 de diciembre, trascendió que al menos US$21 millones (unos Q160 millones) se empezaron a trasladar a la factura de energía de usuarios de Energuate derivados de la nueva metodología para unificar criterios para el cálculo de las tarifas eléctricas emitida por la CNEE según una denuncia.

El presidente de la CNEE, Rodrigo Fernández, dijo a Prensa Libre y Guatevisión que, efectivamente, habían sido notificados del amparo este viernes por la tarde, por lo que las resoluciones no podrán ser aplicadas en los siguientes ajustes trimestrales “hasta que se revoque el amparo provisional, o bien, se resuelva en definitiva”.

Fernández explicó que lo que procede es notificarles a las cinco distribuidoras de energía del país sobre la suspensión decretada.

