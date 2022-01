Cientos de personas acuden a vacunarse en la Iglesia de la Recolección y Santa Catalina

Cientos de personas acuden este sábado a los puestos de vacunación que se habilitaron a las afueras de la Iglesia de la Recolección y de Santa Catalina en la zona 1 de la Capital. Las instalaciones están abiertas a todas las personas que deseen inocularse, informó personal eclesiástico.

El párroco de la Iglesia de la Recolección, Julio Barrios, dijo que habilitaron las instalaciones como parte de una iniciativa de la municipalidad e Guatemala en coordinación con otras instituciones de gobierno como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de la Defensa en conjunto con la Guardia de Honor.

Las dosis que se están aplicando son AstraZeneca, Moderna y Pfizer, dijo Barrios, y el puesto estará abierto hasta las 16 horas.

“Se nos solicitaron los espacios que siempre han estado abiertos para el bien de nuestras comunidades y de nuestro pueblo. No solamente para quienes son católicos, sino público en general. No estamos viendo si va a misa o no, es para el pueblo y para quienes deseen en este tiempo de pandemia venir a vacunarse”, dijo el párroco.

Expertos en salud pública recomendaron al Ministerio de Salud intensificar los esfuerzos por inmunizar a más personas en un momento en que se experimenta una escalada de contagios que comenzó a partir del 20 de diciembre de 2021 y ha alcanzo cifras de contagios diarios superiores a los dos mil casos.

A la fecha, 5 millones 110 mil 610 personas cuentan con un esquema de vacunación completo. De estas, 887 mil 873 personas ya se aplicaron la tercera dosis de refuerzo. Asimismo, otras 805 mil 793 cuentan con una dosis.