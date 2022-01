Caso Zoel Cruz: La reacción de la madre del cantante luego de lo indicado por la actriz Diana Golden

El cantante guatemalteco José Zoel Cruz desapareció en noviembre 2021 después de un concierto en Zacapa y las autoridades han comenzado su búsqueda y afirman que el caso está bajo investigación.

Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público, informó en anterior oportunidad que la Fiscalía cuenta con la declaración de la madre, grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros indicios que forman parte de la investigación.

Este caso ha tenido impacto a escala nacional, pues se desconoce el paradero del joven cantante.

Qué dijo la actriz

Recientemente, la actriz Diana Golden reveló a medios mexicanos que ya no hablaría sobre la desaparición de su sobrino, aunque habló acerca del “error” que cometió la esposa de un narco y que había derivado el plagio del cantante.

“José Zoel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida, pero el error lo cometió la esposa del narco que lo secuestró o una cosa así muy horrible”, continuó Golden, quien no profundizó acerca del “error” que menciona.

“Desde que lo sustrajeron de su libertad el 13 de noviembre nunca más se volvió a saber de él, nunca más volvió a aparecer”, agregó.

Madre de cantante se pronuncia

Ante lo indicado por la actriz, la mamá del cantante, Yuli de León, se pronunció en su perfil de Facebook.

Escribió en su publicación: “Yo, Yuliana, madre de José Zoel quiero expresar que lo declarado por la actriz, recalcando lo que ella indica del “grave error”, tengo pruebas de ello y al parecer ella malinterpretó sin saber de donde obtuvo tal información”.

Señaló que a ella como madre del cantante, le niegan información de cómo va la investigación.

Niega señalamiento

“Puedo decir que he revisado las redes sociales de mi hijo y confío plenamente que mi hijo no tenía ningún tipo de relación con dicha persona que lo están tachando, ruego se apiaden del dolor que esto ha causado para estar aun aclarando esto que no es verdad”, remarcó.

Añadió: “Lo que sí acepto es que fue un grave error es que mi hijo haya aceptado ir a cantar a ese Lugar, duele que estén manchando el nombre de mi hijo, que él lo único que hacía era cantar y cumplir sus sueños”.

Resaltó en su publicación que en ningún momento se señala a culpables, porque de eso se encargarán las autoridades y no quieren entorpecer las investigaciones, “solo pido a las autoridades hagan su trabajo y me den respuestas o resultados ¿Es mucho pedir?”

Externó que como madre solo quiere a su hijo de vuelta, “les escribe una madre angustiada, desesperada, solo pónganse en mi lugar o en el lugar de sus madres si alguno de ustedes estuviera desaparecido”.

