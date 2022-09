Caso Zoel Cruz: Actriz Diana Golden afirma que a cantante lo “mataron” mientras familia exige justicia

La madre del cantante Zoel Cruz, Yuli de León, publicó en su perfil de Facebook un mensaje en el que indicó que a casi 10 meses de la desaparición de su hijo, aún no saben nada sobre su paradero.

El mensaje fue acompañado de una noticia en la que la actriz Diana Golden se refirió a su sobrino Zoel y según ella, el cantante fue víctima del crimen organizado y estaría muerto.

La madre de Zoel señaló que las “autoridades no hacen nada por dar los resultados” que necesita.

Agregó: “Solo quienes te amamos sabemos el dolor y la angustia”.

Luego señaló de nuevo que las autoridades no han hecho su trabajo, según ella.

El recién pasado 5 de septiembre, Golden habló respecto del tema para el programa “De Primera Mano”.

“Él murió, lo mataron, y ya nunca se supo”, dijo la actriz.

Agregó: “Ya no se pudo indagar por la situación y a mí me pidieron que me callara. Uno más, uno más, un secuestrado más, un muerto más, un chavo más”.

Recordó que Zoel era un joven que empezaba a cantar y según ella, el crimen organizado “se lo llevó”.

Para ver más: José Zoel Cruz: revelan video de cómo fue el último concierto del cantante previo a desaparecer

Luego resaltó que su sobrino era un joven de bien y que la madre sigue inconsolable

El cantante desapareció en noviembre 2021 después de un concierto en Zacapa y las autoridades han afirmado que el caso está bajo investigación.

Zoel Cruz estaba viviendo su entrada triunfal a la música cuando el 12 de noviembre del 2021 cuatro hombres se lo llevaron del asiento donde descansaba tras concluir una interpretación en el departamento de Zacapa, unos 150 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala y a otros 50 kilómetros del departamento que lo vio nacer, El Progreso.

El recién pasado mayo, la madre del cantante Yuli de León, recordó que su hijo desde que tenía 8 años mostró su pasión por la música, por lo que ella lo apoyó.

Playeras, camisas, zapatos y tenis son algunos de los accesorios que su madre guarda.

Fue un viernes 12 de noviembre de 2021 cuando Zoel habló con su mamá por última vez y desde entonces no se sabe de su paradero.

Indicó en esa ocasión que guardaba esperanzas de encontrarlo con vida.