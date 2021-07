Bomberos confirman aumento en traslados a pacientes covid-19 hacia los hospitales

Con más de 32 mil casos activos de covid-19 en el país, Guatemala pasó un fin de semana en crisis por los contagios que van en aumento.

Según han dicho los cuerpos de bomberos, los traslados de enfermos moderados y graves han aumentado en las últimas dos semanas.

Solo duurante el pasado sábado y domingo, los registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportaban 3 mil 176 contagios y 43 personas fallecidas por el virus. Demostrando que esta tercera ola es más fuerte y letal que las anteriores.

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales y Departamentales (Asonbomd) indicó que los traslados hacia hospitales covid han aumentado en las últimas semanas. A nivel nacional, han trasladado a 10 personas más diariamente de las que movilizaban hace un mes.

Para ser precisos, indicaron, antes hacían entre 12 a 16 servicios diarios. Desde el aumento de casos, los servicios aumentaron de 23 a 26 diarios.

Los bomberos municipales de la ciudad de Guatemala también reportaron un aumento de estos traslados, aunque no precisaron en el número de servicios que están prestando al día.

Según compartieron, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo había una saturación en las emergencias, no solo por casos covid sino por otro tipo de atenciones.

Ante esto, los cuerpos de socorro pidieron a la población seguir estrictamente las medidas de seguridad para evitar contagios y si, en caso necesitan traslado a una unidad médica, que tengan paciencia.

Aunque los hospitales no han dejado de atender, sí reportaron una ocupación del casi 100 por ciento de las emergencias y de las salas de intensivo covid.

Durante el viernes 16 de julio, el poco personal que estaba de turno en el hospital de especializaciones de Villa Nueva, lanzó un llamado de auxilio porque no tenían los suficientes médicos y enfermeras para atender a todos los pacientes.

“Hoy 16 de julio del 2021 en el hospital especializado de Villa Nueva vemos a una señora ventilada gravemente que vino del Parque de la Industria, dejaron el ventilador aquí, no nos damos abasto, no hay personal de enfermería, no hay nadie que la esté cuidando”, se oye decir a una persona que decidió grabar unos videos y compartirlos con esta redacción para demostrar la saturación de los hospitales.

“Efectivamente los hospitales están llenos pero no estamos dejando de atender a la gente, el recurso humano está cansado y tenemos nuestra dotación de personal al máximo”, reconoció el viceministro de Hospitales, Francisco Coma.

Según agregó, no tienen suficiente personal médico y de enfermería ya que las convocatorias que han abierto para nuevas plazas han recibido poca respuesta.

Peor que la primera ola

Actualmente Guatemala registra 32 mil 129 casos activos de covid-19, una cifra récord en los 16 meses de pandemia y el doble de casos activos de los que se registró en la primera ola el año pasado.

Este incremento viene a pesar de que el país entró a un débil plan de vacunación que está por cumplir cuatro meses y está acompañado por las nuevas variantes del virus identificadas como alfa, gama y beta y que han demostrado ser altamente infecciosas, sobre todo en la población joven.

El exdirector de la Comisión Presidencial para la Atención del Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, expresó que según el aumento de casos, para este próximo mes se podría esperar 1 mil 500 fallecidos más por el virus.

También se esperaría entre 3 mil y 4 mil hospitalizaciones, lo que pone en peligro al sistema de salud que no se da abasto.

“No podríamos estar mejor sino aplicamos lo que ya se sabe que controla la epidemia. Aprendimos de la primera ola y logramos presentar medidas para abrir el país de forma controlada pero estas medidas se perdieron a partir de enero de este año y obviamente se intensificó a partir de marzo, no son medidas a partir de ciencia lo que se ha optado últimamente”, reaccionó Asturias.

A decir del médico, es urgente que el gobierno regrese a las políticas de protección al empleo y las políticas sociales que se implementaron al inicio de la pandemia para que la población pueda quedarse en casa, sin temor a contagio o a no tener para alimentar a la familia.

“Para que usted tome las medidas necesita un sistema de protección, que las empresas permitan trabajar a distancia o en turnos que les permitan no estar con tanta gente, se necesita fondos de protección al empleo y un sistema de atención primaria en salud más agresivo”, aseveró.