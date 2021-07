“No nos damos a basto, no hay médicos”, el llamado desesperado por la falta de personal en el hospital de Villa Nueva

Guatemala está pasando una de las peores crisis de la pandemia con falta de medicamentos para atender pacientes críticos, un alza en los contagios y falta de personal.

La noche del viernes 16 de julio, el poco personal que permanecía de turno en el Hospital Especializado de Villa Nueva lanzó un grito de auxilio por verse desbordados de pacientes graves y con muy poco personal para atenderlos.

En videos que fueron compartidos a esta redacción se pueden ver los pasillos vacíos, sin embargo, esto no quería decir que no hubiera pacientes que atender. Por el contrario, todas las camas estaban ocupadas de personas que se encontraban luchando por respirar y superar esta enfermedad.

“Hoy 16 de julio del 2021 en el hospital especializado de Villa Nueva vemos a una señora ventilada gravemente que vino del Parque de la Industria, dejaron el ventilador, no nos damos abasto, no hay personal de enfermería, no hay nadie que la esté cuidando”, se oye decir a una persona que decidió grabar los videos ante la situación crítica por la que pasaban.

Las horas de la noche para un paciente de covid suelen ser las más difíciles y según los protocolos médicos, la observación no debe suspenderse ya que de un momento a otro la saturación del oxígeno puede bajar aún más y provocar la muerte de la persona.

En los videos compartidos y que se tuvieron que distorsionar en la voz para proteger la identidad de la persona, se ven los pasillos sin personal y a los enfermos en camillas, inconscientes y entubados.

Para este viernes 16 de julio, el país reportó casi tres mil contagios y 37 muertes. Desde el mes pasado los contagios no bajan de 2 mil y las funerarias reportaron que nuevamente subió el número de fallecidos.

Ante esto, el viceministro de Hospitales Francisco Coma, explicó que los hospitales se encuentran desbordados por la cantidad de pacientes y contagios que diariamente se reportan.

“Efectivamente los hospitales están llenos pero no estamos dejando de atender a la gente, el recurso humano está cansado y tenemos nuestra dotación de personal al máximo”, explicó.

El viceministro agregó que en el hospital de Villa Nueva habilitaron 40 camas más y en el Parque de la Industria 15 camas, sin embargo, dijo que médicos y enfermeros no han atendido el llamado de las convocatorias de trabajo. “Las plazas están abiertas pero poca gente quiere llegar a trabajar en el área covid”, lamentó.

Contagios en hospital

Hace un mes la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) hizo una verificación en este mismo hospital luego de recibir varias denuncias sobre la falta de personal.

En la verificación se estableció que el personal faltante estaba en cuarentena debido a contagios de covid-19 reportados en el nosocomio. Entre un 15 y 20 por ciento del personal se encontraba en estas condiciones, dejando a los pacientes sin la atención necesaria.