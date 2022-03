Autoridades de Salud hablan sobre dosis de Sputnik V vencidas y reitera compromiso con Rusia para comprar más

Autoridades del Ministerio de Salud confirmaron este lunes 28 de febrero el vencimiento de un millón 81 mil dosis de vacunas Sputnik V, al tiempo que reiteraron el compromiso que Guatemala tiene para comprar otros cuatro millones de ese fármaco a Rusia, pese al rechazo que tiene en la población.

El contrato de compra de vacunas con Rusia establece entregas entre el 2022 y 2022.

Con el vencimiento de las vacunas en mención, Guatemala perdió Q84.3 millones, según confirmó el viceministro Administrativo, Ariel Hernández.

En tanto, el ministro de Salud, Francisco Coma, tras haber oficializado el vencimiento de las vacunas Sputnik V asegura que han hecho su “mejor esfuerzo” para llevar a cabo la inmunización; sin embargo, hay oposición por parte de la población, a quien no se le puede obligar a que se vacune.

Coma justifica que “hay resistencia” de la población a vacunarse y asegura que seguirán “venciéndose” las dosis si no se logra la inmunización de las personas.

“Ya estamos analizando jurídicamente qué es lo que procede en base a la estructura de lo que el contrato nos permite, entonces estamos trabajando muy fuerte. Primero transparentar entregando los contratos a donde correspondía, segundo haciendo las gestiones ante el Fondo de Inversión Rusa para solicitar el cambio de las vacunas en posibilidades de vencer y el tercero el hecho de poner en manos de las áreas jurídicas y de expertos los contratos para que puedan analizar qué mecanismos tenemos para poder hacerle frente al futuro”, señaló

Coma.

Las autoridades añadieron que se hizo un estudio antropológico para determinar por qué la población rechaza la vacunación y “se encontraron situaciones como que la vacuna mata o deja estéril”.

“Se trabajó para romper estos tabús, pero vemos un patrón a nivel del mundo en el que el rechazo a la vacuna se da en todas partes, depende del nivel de educación o equidad”, señalaron.

Los próximos lotes vencen en marzo y suman dos millones 979 mil 415 dosis de vacunas Sputnik V. 1.2 millones son primer componente un millón 256 mil 916 segundo componente.

Además, Coma asegura que para comprar cuatro millones de Sputnik Light que establece el contrato tras la entrega de los primeras ocho millones, solicitan que tenga el registro para uso de emergencia, el cual aún no lo tiene.

Se informó que, pese a que se amplió la red de la cadena de frío para poder mantener las vacunas a la temperatura necesaria, se hicieron campañas de vacunación en 25 idiomas y se montaron campañas publicitarias, la población no mostró aceptación a la vacuna.

El diputado Aldo Dávila, quien este lunes acudió al Centro Nacional de Biológicos para verificar el vencimiento de las vacunas, dijo que están preocupados por la caducidad de las vacunas por las que se pagó casi Q95 millones.

“Hoy se están yendo a la basura casi Q100 millones. Ya entramos a verificar a las cámaras frías ahí están las vacunas vencidas y pues esto llora sangre… Dinero que se pudo haber invertido en algo más se pierde hoy”, criticó Dávila.

En tanto la diputada Evelyn Morataya que los lotes vencidos son el I550821, el I580821 y el I620821 y que daba a conocerlos, para que la población esté atenta, porque las autoridades de Salud insinuaron la semana pasada que podían utilizar las vacunas vencidas para aplicárselas a la población guatemalteca.

“Yo tengo conmigo los informes, el mismo Ministerio de Salud todavía no autoriza la aplicación de vacunas vencidas y mencionaba los lotes porque si algún Puesto de Salud, algún Centro de vacunación o en alguna Jefatura de Área de Salud en todo el país quieren aplicarle una vacuna Sputnik V la ciudadanía guatemalteca que pregunte por los lotes y que no permita que le apliquen una vacuna vencida, que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha autorizado al mundo”, dijo Morataya.

La congresista Karina Paz, hizo un llamado al presidente Alejandro Giammattei para que declare lesivo este contrato que se ha firmado con el Fondo de Inversión Directo de Rusia.

“Nosotros consideramos que ha sido una total ineficiencia por parte de salud pública para hacer campañas de concientización y vacunación de parte de esta vacuna que a todas luces hemos visto que ha sido rechazada por la población. Tomando en cuenta que hay más de 9.8 millones de dosis, la mayoría de ellas de otras casas farmacéuticas como AstraZeneca, Moderna o Pfizer, que están en estos cuartos fríos y que todavía tienen algunos meses más de de vencimiento nosotros lo que solicitamos al señor presidente de la República es declarar lesivo este contrato”, expresó Paz.