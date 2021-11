Autoridades anuncian plan para prevenir accidentes de tránsito e indican cuáles son los horarios con más percances

Carlos Enrique Fuentes, jefe de operaciones del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura este lunes 29 de noviembre informó acerca del plana para prevenir hechos de tránsito.

Añadió que se pondrá en marcha el plan 9-2021 que se denomina campaña de sensibilización y concientización, como puestos de control en temas de seguridad vial en carreteras.

Estas acciones comenzarán a partir del 1 de diciembre y culminan el 5 de enero del 2022 y para ello cuentan con 185 agentes y 12 autopatrullas.

Factores de riesgo

Indicó que la mayoría de los factores de riesgo en los accidentes de tránsito se suscitan por conducir bajo los efectos de licor o por excesiva velocidad.

Recordó que en el 2020 hubo 809 hechos de tránsito en diciembre, con el resultado de 257 fallecidos y 788 lesionados.

“Recordarles de que no deben conducir bajo los efectos de licor”, manifestó Fuentes, quien añadió que las mayoría de las personas no utiliza el cinturón de seguridad. También algunos motorista no usan el casco protector.

Dijo que un 44% de vehículos a escala nacional con motocicletas; además, señaló que utilizan las autopistas como pistas de carrera y eso origina accidentes de tránsito.

Añadió que también impulsan una campaña en redes sociales para detallar los errores que cometen algunos conductores y pidió revisar los vehículos antes de salir de viaje.

Anunció que la PNC tendrá varios puestos de control aparte de los que tendrá el Departamento de Tránsito.

Horas con más accidentes

El funcionario indicó que los accidentes de tránsito comienzan a registrarse a partir de las 5 horas para la medianoche, por lo que los operativos funcionan en esos horarios.

Para leer más: Haitianos sufren accidente de tránsito en la ruta al Pacífico y se reporta una mujer fallecida

Dijo que en el caso de la capital, después de las 8 de la noche en las zonas 1, 3, 10 y 18 se han registrado varios accidentes de tránsito, lo que conlleva a efectuar operativos que han disminuido un 10% los percances.

Rutas con más accidentes

Fuentes indicó que las rutas con más incidencia en accidentes de tránsito son la CA-1 occidente y el área que más registra es el sector de Nahualá, Sololá.

También las rutas CA-9 sur y CA-2 occidente, como la ruta al Atlántico.