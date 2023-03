Atacado con cuchillo: el joven fisicoculturista que sobrevivió a un asalto cuando intentaron robarle dinero de su negocio

El jueves 9 de marzo, Pablo David Villatoro Quich, de 22 años, quien tiene cinco años de practicar el fisicoculturismo, fue interceptado y asaltado por desconocidos.

El atleta fue víctima de la delincuencia a eso de las 8:30 horas cuando se dirigía a su local en el interior del mercado La Terminal, zona 4, de Retalhuleu, donde vende pollo.

“Cuando él llegó a su negocio se le acercaron dos hombres, uno de ellos lo empujó y el otro le salió adelante, él intentó oponerse al asalto porque el dinero que llevaba le serviría para pagar el producto”, relató Verónica Lux, entrenadora y representante de la Federación Nacional de Fisicoculturismo en Retalhuleu.

Lux añadió: “le robaron sus pertenencias, pero Pablo les arrebató la cartuchera donde llevaba el dinero y el otro hombre lo acuchilló, lamentablemente los demás comerciantes no vieron lo ocurrido y hasta que intentó pedir auxilio, los hombres huyeron del lugar”.

Cuerpos de socorro brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al atleta hacia un hospital.

La víctima sufrió dos heridas cortopunzantes en el tórax y quedó internado, afortunadamente su condición es estable.

A menos de una semana haberse registrado otro asalto en la misma zona y de cobrar la vida de tres personas, la inseguridad en la ciudad de Retalhuleu es evidente, la escasa presencia de las fuerzas de seguridad han ocasionado el repunte de hechos delictivos, según vecinos.

La entrenadora aseguró que a pesar de lo sucedido, las autoridades no han localizado a los responsables.

“Es una indignación la que sentimos, las autoridades no resuelven nada y nos hacen sentir como si lo que pasara fuera algo mínimo, no investigan y nadie hace nada, es indignante porque no se pronuncian ante los hechos delictivos que han ocurrido y seguirán ocurriendo si no ponen cartas en el asunto”, señaló Lux.

Omar Muñoz, subcomisario de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil, respecto del tema de seguridad indicó que “hacen un trabajo excelente” y afirmó que gracias a los operativos han capturado a algunos sospechosos de actos delictivos, sin embargo, no respondió si hay capturas por el caso del asalto contra el atleta.