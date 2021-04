Edwin Asturias, exdirector de Coprecovid, dice que aún no hay evidencia para recomendar la ivermectina, luego de declaraciones de Giammattei

El exdirector de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus (Coprecovid) indicó que en su cuenta de Twitter que aún no hay evidencia para recomendar la ivermectina en el tratamiento contra el covid-19.

“Uno de los estudios científicos clave hasta ahora de ivermectina en España mostró poca diferencia en prueba PCR(+) covid-19 en los tratados vs controles. Solo hubo tendencia en menos reportes de perdida de olfato. No hay evidencia para recomendarse aún, no hay receta “gratis””, escribió.

Esta publicación de Asturias en Twitter se da luego de que el martes 20 de abril el presidente Alejandro Giammattei dijera en Andorra, España, que el medicamento ivermectina “sustituye, por mucho” a la vacuna contra el covid-19 si se toma de forma preventiva, declaración que se convirtió en tendencia en Twitter.

“Le pongo un ejemplo: la ivermectina, que sustituye por mucho a la vacuna si se toma preventivamente. Dos pastillas de 6mg, valga la receta gratis, dos diarias por dos días, cada tres semanas, provoca por alguna razón que presente más dificultad el virus para penetrar en la célula. Eso hace que sea más leve el contagio”, dijo el mandatario guatemalteco.

La declaraciones de Giammattei las hizo en el marco del foro empresarial previo a la 27 Cumbre Iberoamericana, y respecto a la necesidad de que se puedan “dejar atrás” la comercialización de ciertas patentes para producir medicamentos para enfrentar retos como la pandemia del coronavirus.

Afirmó que este medicamento se emplea en Guatemala para combatir el virus y laboratorios nacionales la comenzaron a fabricar luego de que su administración entregó los permisos sanitarios ya que la producción local estaba prohibida y por tanto Guatemala tenía que importarla.

Qué dice la OMS

El 31 de marzo 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMSS) recomendó “no utilizar la ivermectina” para los pacientes de covid-19, excepto en los ensayos clínicos, según un comunicado de la organización.

La ivermectina es un medicamento antiparasitario de uso común que se promociona mucho en las redes sociales pero según el grupo de expertos de la OMS, los datos de los estudios clínicos para medir su eficacia contra el covid-19 no han dado resultados concluyentes.

“Nuestra recomendación es no utilizar la ivermectina para los pacientes con covid-19, independientemente del nivel de gravedad o de la duración de los síntomas”, dijo Janet Díaz, jefa del equipo de respuesta clínica al covid-19 de la agencia de la ONU, en una rueda de prensa.

Subrayó que la única excepción a esta recomendación, basada en el estado actual de la investigación, es para los ensayos clínicos.

“Certeza muy baja”

La OMS añadió que expertos revisaron los datos agrupados de 16 ensayos controlados aleatorios (2 mil 407 participantes en total), incluidos pacientes hospitalizados y ambulatorios con covid-19 y determinó que la evidencia sobre si la ivermectina reduce la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de ingreso hospitalario y el tiempo para la mejoría clínica en pacientes es de “certeza muy baja”. Esto se debe al tamaño de los ensayos y a las limitaciones metodológicas de los datos disponibles.

El panel no evaluó el uso de ivermectina como método preventivo contra el covid-19, lo que está fuera del alcance de las pautas actuales determinadas.

Lo que dicen la FDA

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos también publicó un artículo en el que afirma que no ha aprobado el uso de la ivermectina para tratar o prevenir el covid-19 en los seres humanos.

También explica que las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos parásitos, y existen formulaciones tópicas (sobre la piel) para los piojos y las afecciones de la piel como la rosácea.

Añade que tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar daños graves.

Las tabletas de ivermectina están aprobadas por la FDA para tratar a personas con estrongiloidiasis y oncocercosis intestinales, dos afecciones causadas por gusanos parásitos.

Además, algunas formas tópicas (sobre la piel) de ivermectina están aprobadas para tratar parásitos externos como los piojos y para afecciones cutáneas como la rosácea.

Algunas formulaciones de ivermectina se utilizan en animales para prevenir la enfermedad del gusano del corazón y ciertos parásitos internos y externos.

Resalta que es importante tener en cuenta que estos productos son diferentes de los utilizados para las personas, y que son seguros cuando se utilizan según prescritos, únicamente en animales.

Vacunación en Guatemala

El proceso de vacunación en Guatemala ha sido cuestionado por distintos sectores, esto por no tener fechas exactas para el ingreso de dosis o falta de control para llevar la información de las personas vacunadas.

El martes 20 de abril la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó en una citación con diputados que falta ingresar en el sistema la información de 40 mil vacunas administradas.

Guatemala comenzó la fase 1 de inmunización con dosis donadas por Israel e India. También con un lote de dosis por el mecanismo Covax.

El 11 de marzo pasado, Guatemala recibió 81 mil 600 dosis de vacunas con el referido mecanismo a pesar de que en principio Giammattei afirmó que serían al menos 847 mil 200.

Posible llegada de más dosis

El lunes 19 de abril, la funcionaria añadió que con el mecanismo Covax el país recibirá en mayo las segundas dosis de AstraZeneca que supera las 300 mil.

También en mayo se tiene contemplado recibir dosis de Pfizer con el referido mecanismo.

Anunció que la semana entrante podría venir la primera entrega de dosis de Sputnik V, pero falta conocer el monto completo y el día exacto.

Vacunados

Datos de vacunados hasta el 20 de abril