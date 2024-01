Alejandro Giammattei señala a la comunidad internacional y confirma que tuvo cáncer

A seis días de que entregue el poder, el presidente Alejandro Giammattei arremetió este lunes 8 de enero contra la Corte de Constitucionalidad (CC), la Unión Europea (UE), EE. UU. y algunos de los funcionarios del nuevo gobierno; además, el mandatario confirmó que estando en el poder padeció cáncer.

Los señalamientos del mandatario tuvieron lugar este lunes durante la inauguración del Instituto Tecnológico de San Pedro Pinula, Jalapa, donde, por otro lado, elogió los “logros” que, a su criterio, tuvo su gobierno y destacó que de todos sus ministros solo tres formaron parte de la agrupación política con la que ganó la Presidencia hace cuatro años, al hacer referencia que en su administración no se ha “improvisado”.

Giammattei criticó las acciones de la comunidad internacional, que desde hace varios meses ha señalado preocupación por la fragilidad de la democracia en el país, debido a la judicialización del proceso electoral y el riesgo de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera no asuman como presidente y vicepresidenta.

Las críticas de Giammattei en contra de la CC se debieron a que esa Corte dejó en suspenso el Presupuesto General de la Nación que fue aprobado por el Congreso en noviembre pasado, lo que da paso a que siga vigente el de 2023, algo que, a su criterio, impactará en la administración pública.

El mandatario señaló que durante su gobierno no hubo complicaciones con el magisterio, pero se cuestionó lo qué hará la próxima administración cuando tenga que cumplir con los compromisos adquiridos con ese y otros sectores, pero debido a cuestiones presupuestarias no podrán responder.

“Yo no sé qué va a hacer el próximo gobierno cuando el incremento del escalafón corresponda según el pacto colectivo, y la Corte de Constitucionalidad en una resolución aberrante deja al país con el presupuesto del año pasado, qué van a hacer, porque no está presupuestado el incremento de los maestros, qué van a hacer cuando vean a 42 mil policías y no tenga los Q1 mil 200 que se le incrementaron al salario base, y no sé qué van a hacer cuando las clases pasivas del Estado no reciben el 10 % que nosotros dimos”, dijo el mandatario.

Agregó que por Q7 millones que los diputados dispusieron no darle a Fundabien “nos votaron todo el presupuesto nacional, aberrante la resolución. Eso era lo que quería el próximo gobierno, que no les aprobaran el presupuesto, no saben a lo que se metieron, pero esa es la diferencia entre improvisación y planeamiento”.

El mandatario recordó que “luchó” 20 años por llegar a la Presidencia y “me metieron hasta la cárcel para que no lo fuera y llegué a la Presidencia en el peor momento de la humanidad”.

Giammattei también arremetió contra el nuevo ministro de Educación (presentado este lunes por e binomio electo) y le recomendó a la nueva administración que busque “gente” con las capacidades de la actual jefa de esa cartera, Claudia Ruiz.

“Le pido a Dios que ilumine la mente del próximo gobierno, que busque gente como Claudia (Ruiz), no improvisados o gente que ya estuvo en gobiernos anteriores que fueron echados, como el ministro de Educación que va a venir, que fue expulsado de su despacho por el magisterio, y el viceministro de ese entonces hasta el zapato dejó tirado porque los maestros lo persiguieron y solo así el gobierno entendió que había que cambiarlo porque sus programas eran un fracaso, y ese va a ser el nuevo ministro de educación. No volvamos atrás”, comentó el mandatario.

Dice que lo amenazaron

En referencia a los pronunciamientos hechos por la comunidad internacional respecto a la crisis política causada por las acciones judiciales en contra del proceso electoral, Giammattei señaló que incluso llegaron a su casa para amenazarlo para que entregara el poder a Bernardo Arévalo.

“Dijeron que no iban a ver elecciones y que yo me iba a dar golpe de Estado y hubo elecciones. La comunidad internacional se nos vino encima oyendo cantos de sirena (…) no se le puede dar golpe de Estado a alguien que no esté en ejercicio del poder (…) después, un plan para asesinarlo (a Arévalo) no había plan para asesinarlo ni plan para golpe de Estado”, señaló.

“Los países de la Unión Europea se nos tiraron encima, los amos y señores del norte (en referencia a EE. UU.) se nos tiraron encima e incluso llegaron a mi casa a amenazarme si yo no le entregaba el poder al señor Arévalo”, reiteró.

Además, dijo que en el puesto de presidente se envejeció y enfermó de cáncer, aunque no profundizó en detalles respecto a esa dolencia.

“Cuando entré a la Presidencia no tenía una sola cana y me veía mejor (…) aquí en este puesto se envejece, nadie supo que tuve cáncer; sin embargo, lo enfrentamos, lo decimos y salimos adelante”, afirmó el mandatario.

Giammattei debe entregar el poder a Bernardo Arévalo el domingo próximo en medio de incertidumbre por las acciones judiciales en contra del proceso electoral; sin embargo, el presidente electo aseguró este lunes que asumirá la Presidencia pese a que el Ministerio Público (MP) ha llevado a cabo una ofensiva contra él y su partido el Movimiento Semilla, acusándolos de supuestas ilegalidades electorales.

“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna posibilidad (de evitar que asuma). Por supuesto, siempre van a seguir haciendo intentos y van a seguir queriendo hacer, por medio de interpretaciones antojadizas, el juego de último minuto”, afirmó.

En diciembre, la CC ordenó garantizar “la toma de posesión” de todos los funcionarios electos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró los resultados de los comicios como “inalterables y definitivos”.

La Fiscalía emprendió acciones legales contra Arévalo desde que en las elecciones de junio pasó a la segunda vuelta presidencial, por lo que el ahora mandatario electo denunció entonces un intento de “golpe de Estado”.