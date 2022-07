Alejandro Giammattei anuncia que a partir del viernes 15 de julio el uso de mascarilla ya no será obligatorio en Guatemala

El presidente Alejandro Giammattei informó este jueves que a partir del viernes 15 de julio el uso de la mascarilla en Guatemala ya no será obligatorio y que la decisión de portarla será de cada guatemalteco.

El anuncio lo hace tan solo tres días después de que el Ministerio de Salud había publicado un acuerdo en el que se decidió que el uso del cubrebocas volvía a ser obligatorio en todo el país debido al aumento de los casos de covid-19 en Guatemala.

El mandatario hizo el anuncio en el discurso que dio durante la inauguración de la conservación y valorización de la Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas Tipo Federación Dr. Ulises Rojas Benfell” en San Marcos.

El presidente dijo que, junto al ministro de Salud, Francisco Coma, habían tomado la decisión de quitar el uso obligatorio de mascarilla en todo el país.

“Vamos a dejar de usar -la mascarilla- obligatoriamente, va a quedar a responsabilidad de cada quien. Si estamos en aglomeraciones nuestra recomendación es use mascarilla”, dijo Giammattei.

Excepciones

El presidente afirmó también que habrá tres excepciones a la nueva norma que se publicará pues la mascarilla sí será obligatoria en hospitales, centros carcelarios y todo el transporte público.

“Vamos a dejar la mascarilla obligatoria para ir a hospitales, lógicamente para que no haya personas que infecten a alguien que tiene una enfermedad y que pueda morirse”, explicó Giammattei.

También aclaró que van a prohibir que personas ingresen sin cubrebocas a los centros de detención, pues como son lugares de mucha aglomeración quieren evitar brotes de covid-19.

La tercera excepción es en el transporte público, pues según Giammattei es bien sabido que está funcionando y va sobrecargado y por eso allí también se usará mascarilla obligatoriamente.

“De allí en adelante, a partir de mañana -viernes 15 de julio- que salga el acuerdo, va a ser responsabilidad de cada guatemalteco, como lo es ahora la vacunación”, concluyó Giammattei.

Decisiones difíciles

El mandatario comentó que las decisiones de haber cerrado escuelas no fueron sencillas, las decisiones de haber tenido que asumir la posición de médico antes que de presidente no fueron sencillas, pero que ahora teníamos lo que no había al principio, que son vacunas.

“Vacunas que se pierden porque la gente no se las pone, pero hay vacunas”, comentó el mandatario.

Afirmó: “Hoy tenemos una quinta ola, pero hay medicamentos y tenemos el último medicamento que acaba de salir ya está en el los hospitales nacionales y la cantidad de muertos que llegó a ser de entre 5% y 7% al principio hoy es menos del 2%”.

Resaltó que el pasado miércoles entraron 67 personas a los hospitales nacionales, pero salieron 86 recuperadas y que Guatemala tiene un índice de ocupación todavía manejable.