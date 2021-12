Alcalde de Puerto San José coloca amparo en la CC para frenar proyecto de carretera con cobro de peaje en Escuintla

El alcalde de Puerto San José, Escuintla, Marco Vinicio Najarro Cruz, interpuso este viernes 10 de diciembre un amparo en la Corte de Constitucionalidad en busca de que el Congreso de la República de marcha atrás al decreto que da vía libre a la construcción de una carretera con cobro de peaje en Escuintla.

La rehabilitación de 42 kilómetros de la ruta Escuintla-Puerto Quetzal es un proyecto que se busca sea ejecutado por medio de una alianza publico privada con una inversión estimada en Q600 millones, pues sería una autopista con estándares internacionales y el 24 de noviembre con 105 votos a favor, los diputados aprueban el proyecto.

Según el proyecto, la principal fuente de ingresos es el cobro de peaje a los usuarios, que permite una tarifa base de Q 15 por eje el equivalente a vehículo liviano, que incluye el impuesto al valor agregado.

No obstante, el cobro del peaje es lo que no quiere la comuna de Puerto de San José, pues el jefe edil asegura que el proyecto no tiene ningún beneficio para los habitantes; además, asegura que no se oponen al proyecto, sino al cobro que se pretende hacer.

“Hemos presentado un amparo en contra del Congreso de la república y en beneficio de los pobladores de Puerto San José, quienes han manifestado no estar de acuerdo con esa carretera”, dijo Nájera, quien asegura que al entrar en vigencia el cobro de peaje se afectará al turismo, el comercio y la industria del área.

“Al proyecto no nos oponemos porque sabemos que no tenemos una carretera digna”, señaló el jefe edil.

Al mismo tiempo, representantes de organizaciones civiles de Escuintla llegaron frente a la CC para protestar en contra del proyecto, con el argumento de que no es necesario que el Gobierno conceda los derechos de paso a empresas privada cuando es su responsabilidad tener carreteras en óptimas condiciones.

“El Estado tiene la obligación de construir las carreteras y con esto se está atentando contra las comunidades”, dijo Alida Vicente, representante de la Alcaldía Indígena de Palín.

Exoneración al peaje

En octubre de 2019, René Muñoz, director de asuntos corporativos de Convia, consorcio de empresas que le fue adjudicado el proyecto indicó que la autopista es un proyecto de suma importancia para Guatemala y enfocado para el desarrollo a través de una alianza público privada y lo que se busca en Guatemala es como atraer más inversión que nos permita alcanzar las necesidades de carreteras o de aeropuertos u otro tipo de cosas.

Agregó que en el plan de acercamiento a las comunidades aparecen las comunidades como: Desierto Verde, San Miguel Las Flores, El Socorro, Marilú 1 y 2 a los cuales hay mil 299 familias que están identificadas quienes tienen carros y motos y a ellos se enfoca el descuento del 75 por ciento y pasar una garita en moto por ejemplo implica que va a pagar Q1 y si pasan en carro son Q2 y es una tarifa bastante baja, que así está establecido y así se va a cumplir”, dijo Muñoz.