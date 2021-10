Agentes de la Deic habrían abusado sexualmente de una menor de 13 años que había sido rescatada

En el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (Maina) se celebró este miércoles 5 de octubre una audiencia en la que se le hizo saber el motivo de detención a Enrique Méndez Jerónimo y a Jessica Santos.

La Fiscalía los señala de haber abusado sexualmente de una menor de 13 años.

Cuando ocurrieron los hechos, ambos eran agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic).

El 15 de junio pasado los agentes participaron en la búsqueda de la menor en Suchitepéquez quien tenía una alerta Alba Keneth desde un día antes.

Los agentes la encontraron y la condujeron a un juzgado y por resolución de juez la menor debía ser trasladada a un hogar de protección Casa Alianza ubicado en Mixco, Guatemala.

Según la menor durante el viaje los policías (hombre y mujer) que duró 12 horas, en Escuintla se detuvieron los agentes a comprar y le ofrecieron cerveza.

La niña relató que no bebió cerveza y en el viaje los agentes hablaron de “sexo”.

Cuando llegaron a la Ciudad de Guatemala se dirigieron a la zona 1 y según la adolescente la agente Jessica Santos Mis la dejó sola con el policía Enrique Méndez Jerónimo adentro de la autopatrulla.

Santos Mis se fue con un hombre en un picop y luego regresaría.

“Él me empezó a acariciar y me dijo que me daría Q200, luego metió su mano en mi blusa y tocaba mi estómago y piernas”, denunció la menor.

La adolescente relató a las autoridades que se negó a tener relaciones sexuales y después de negarse el agente Méndez Jerónimo le dio un billete de Q20 que lo guardó.

Se defienden

En la audiencia de primera declaración en un juzgado del Maina, Méndez Jerónimo se rehusó a declarar, mientras que Santos Mis declaró ante el juez.

La agente negó que a la menor se le hayan realizado insinuaciones sexuales en conversaciones durante el viaje.

“Nosotros solo le dijimos que debía aprovechar a estudiar en el Hogar al que la llevábamos”, justificó Santos Mis ante el juez.

La policía negó haber dejado sola a la menor con su compañero Méndez Jerónimo.

La agente justificó que hubo demora en el traslado y pasaron por zona 1, debido a que una aplicación de posición satelital los ubicó allí.

La menor el 15 de junio pasado fue rescatada debido a que estaba en una vivienda con un el conviviente de una familiar.

La defensa en la audiencia restó mérito al señalamiento argumentando que no hubo demora en el viaje debido a que al juzgado los agentes llegaron a las 15 horas y aún demoraron más.

El abogado de Mis Santos señaló que si se detuvieron fue para comprarle comida a la niña y restó mérito que la denuncia se presentara el 12 de julio último.