Abogado de Samari Gómez renuncia a la recusación contra juez Fredy Orellana

Armando Mendoza, abogado defensor de la fiscal de la Feci, Samari Carolina Gómez Díaz, confirmó que renunció a la recusación que planteó en contra del juez séptimo penal, Fredy Orellana, luego que se determinara que este no había conocido casos relacionados con el querellante del caso en el que, además, se procesa al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico.

El pasado 9 de agosto, el juez ordenó la prisión preventiva para Gómez por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por ser trabajadora de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y podría tener contacto con documentación del caso. Gómez fue detenida por supuestamente haber revelado información confidencial o reservada.

Sin embargo, ese día, el abogado de Gómez recusó al juez, porque señaló que él es contralor en un caso donde se procesa a Ronal García Navarijo -Denunciante- y consideraba que no era factible para ninguna de las partes pues no se puede ser “Juez y parte”.

Ante la recusación, el juez señaló que los señalamientos del abogado eran falsos, debido a que en ese juzgado hay dos juzgadores y el caso al que se hacía referencia está a cargo de otra persona.

Sin embargo, este jueves 18 de agosto, Mendoza confirmó que luego de haber determinado que el juez en mención no está relacionado con dicho proceso decidieron renunciar a la recusación, por lo que espera que el proceso avance con normalidad.

“Lo que sucede es que entre la recusación y el investigar son dos postulados diferentes y como abogado, y sobre todo en base al derecho de defensa del cliente, se manifestó que ella quería verificar si efectivamente el señor juez estaba conociendo los casos del querellante y así se hizo”, manifestó Mendoza, quien agregó que luego de sus indagaciones estableció que el juzgador no tiene relación con esos expedientes.

Refirió que en ese juzgado si se conocieron “un par de situaciones que no fueron vinculantes o no fueron resoluciones de fondo, entonces por eso fue por lo que renuncié a la recusación”.

“No fue como el señor juez lo hizo ver en la audiencia, que me dejó ver como mentiroso, como fraudulento, sino que era en aras del derecho”, refirió Mendoza.

Dejará la Feci

Además, Mendoza dijo que analizan presentar la renuncia de Gómez en la Feci, pues consideran que es conveniente que se le juzgue como un ciudadano común y no como un funcionario de la Fiscalía, ya que ese fue uno de los argumentos del juez para dejarla en prisión preventiva.

“En cuanto a la renuncia como como trabajadora del MP de mi clienta estamos todavía en veremos, y sí se va a plantear la renuncia, porque como trabajadora qué interés va a tener de estar en una institución donde realmente no se le necesita”, dijo Mendoza

“Le llevé el formulario y estoy por presentarlo ante la jefa superior de ella, para proceder a presentar el oficio correspondiente ante Recursos Humanos -del MP- y la Fiscalía General para que se tome nota de la renuncia total a la institución, no por miedo, no por vinculaciones jurídicas (…) mejor seguir como ciudadanos normales y no como una trabajadora del Ministerio Público”, agregó.

Dijo que la recusación no retrasaría el proceso, pero considera que la apelación contra la prisión preventiva por parte de la defensa de Zamora si podría generar algún atraso.

Reitera inocencia

El matutino guatemalteco elPeriódico reiteró este jueves que su presidente y fundador, el reconocido periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, es inocente de los cargos que se le imputaron el pasado 7 de agosto, tras su captura el 29 de julio en su residencia.

En un comunicado de prensa, el matutino afirmó que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) “no presentó medios de convicción suficientes” en contra del periodista durante la apertura del proceso judicial en su contra en la primera semana de agosto.

“A todas luces se trata de indicios que fueron fabricados en su totalidad por el denunciante”, añadió la nota de prensa, en referencia al exbanquero Ronald García Navarijo, promotor de la acusación contra Zamora Marroquín.

El periodista, fundador y presidente del matutino elPeriódico, fue detenido el 29 de julio en su residencia y permanece actualmente en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala junto a más de una docena de exfuncionarios que han sido denunciados en su medio por corrupción.

Zamora Marroquín fue imputado el 9 de agosto por el juez a cargo del caso, Fredy Orellana, por los supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Además, Orellana ordenó que el periodista permanezca en prisión hasta la continuación del proceso judicial, en diciembre próximo.

Entanto, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este jueves 18 de agosto al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, la puesta en libertad del periodista Jose Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico y encarcelado desde el pasado 29 de julio.

En una carta enviada a Giammattei, la SIP denuncia que este caso puede considerarse “un atentado contra la libertad de prensa”, por lo que solicita “garantías de debido proceso, que se respete la integridad del periodista y se brinde un marco adecuado para la continuidad de la empresa”, entre otros puntos.

Rechaza la SIP la detención de Zamora, que califica de “acto de intimidación y hostigamiento contra la prensa”, y pide su “libertad inmediata”.

Zamora, denuncia la organización hemisférica con sede en Miami (Florida), “ha sufrido represalia por su labor periodística” y el “allanamiento del diario”, la retención de sus trabajadores durante horas en la sede y “embargadas las cuentas bancarias de la empresa”.

Con información de EFE