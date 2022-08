48 Cantones de Totonicapán presionan sobre ley que regula uso de fuerza pública y presidenta del Congreso decide que no será agendada

Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán estuvieron durante varias horas en el Congreso de la República para buscar la nulidad de la iniciativa 6076 denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública.

Geovani Rosales, presidente de los 48 Cantones, aseguró que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se comprometió a que sacarán de la agenda la propuesta.

“Queremos la nulidad de este proyecto, de esta iniciativa de ley 6076 porque viene a perjudicar, precisamente, a un derecho que tenemos los guatemaltecos, y como ustedes sabrán, 48 Cantones ha hecho valer ese derecho cuando ve injusticias, nosotros alzamos la voz”, manifestó.

Los representantes de esta organización llegaron desde la noche del miércoles 10 de agosto al Congreso para exigir la nulidad de la referida iniciativa, la cual rechazan.

“Se debe desconocer inmediatamente”, indicaron durante la noche del miércoles y pedían la presencia de diputados.

“Que vengan los diputados y que nos atiendan y que escuchen la voz del pueblo de Totonicapán”, exigían los representantes de los 48 Cantones.

En su cuenta de Facebook, los dirigentes leyeron un comunicado en el que Shirley Rivera se habría comprometido a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloque y no agendar la iniciativa 6076.

El comunicado añade que se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades que pudiera tener la iniciativa.

Rosales agregó: “Nosotros no favorecemos a ningún partido político, ya las cosas que se den entre ellos, es cosa de ellos, nosotros únicamente venimos respaldados por un pueblo que nos ha dado una comisión grande y si lo llevamos a esferas mayores podemos decirle que hemos venido a representar al pueblo de Guatemala”.

Enfatizó la nulidad del proyecto y recordó que el miércoles llegaron a la capital a las 18.15 horas. “Nos hemos quedado ahí plantados frente a la entrada del Congreso de la República haciendo un llamado claro a quienes son los responsables de crear leyes, a ellos lo llamamos”, manifestó.

Afirmó que se reunieron con Rivera, quien les dijo que la propuesta de esta iniciativa podría salir de la agenda del Congreso.

Piden que se les consulte

Advirtió que si la quieren retomar, tendrían que consultar a los 48 Cantones. También indicó que querían ser parte de la sesión del Congreso programada para este jueves 11 de agosto para que se mencionara la petición de esta organización, que es darle de baja a esta iniciativa.

Para leer más: APG rechaza contenido de Ley contra ciberdelincuencia e iniciativa de Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad

Cuando le consultaron de qué harían si el Congreso continuara con el proceso para aprobarla, el dirigente respondió que deben ser consultados los 48 Cantones y de no ser así, harán valer su voz.

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, respecto de la petición de los 48 Cantones y respondió: “He dado la instrucción a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si existen las inconstitucionalidades que manifiestan los 48 Cantones, por lo que esperaremos tener el dictamen respectivo para que la instancia de jefes de bloque y el Honorable Pleno, como órgano máximo del Congreso de la República tomen la decisión”.

El Congreso publicó un comunicado en el que Rivera indicó dio respuesta a los 48 Cantones. “Con atento y cordial saludo, me dirijo a usted, con el objeto de dar respuesta a la petición realizada, para el efecto en calidad de diputada del Organismo Legislativo me comprometo a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de Jefes de Bloque y no agendar la iniciativa 6076, así mismo, en ese sentido ya se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades que pudiera tener la misma, una vez recibido el análisis jurídico, procederé a comunicarme con su persona para discutir la misma”, se lee en el texto.

Previo a que se levantara la sesión en el Congreso el miércoles 10 de agosto, diputados de oposición plantearon un voto en contra y una propuesta para suspender la iniciativa que regula el uso de la fuerza pública, pero se rompió el quórum.

Sesión se suspende

La sesión plenaria para este jueves en el Congreso no se llevó a cabo por falta de quórum. Además, debido a las manifestaciones se retiró al personal del Legislativo y fueron cerrados los ingresos.