VIDEO: un hombre intenta ahorcar al perro de su expareja luego de una pelea

La Policía de Slidell, Luisiana, EE. UU., capturó a un hombre que fue grabado cuando intentó ahorcar a un perro, luego de una discusión con su pareja.

Según medios locales, Shane Mitchell, un hombre de 30 años, se llevó al perro de su expareja sin haberle solicitado permiso, pero luego llegó a su residencia para hablar con ella.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, no abrió la puerta y amenazó a Mitchell con llamar a la policía, lo que causó molestia en el sujeto.

Las cámaras de seguridad del lugar grabaron cuando el sujeto reaccionó molesto a las palabras de su expareja y tomó de la correa al perro, un dóberman, con la intención de asfixiarlo.

El hombre intentó suspenderlo unos segundos, mientras la mujer gritaba pidiendo ayuda.

El video no muestra cómo terminó el incidente, pero según autoridades el sujeto fue localizado y capturado por delitos de maltrato animal.

I think this guy Shane Mitchell is an absolute positively horrendously horrible human being! I hope the Slidell Louisiana police find him & the dog is still alive! I came across this video my friend sent it yo me cuz she knows how much I love dogs! pic.twitter.com/B4f9VM3Ow4

— marisol (@margieqwintero) May 12, 2020