Video: pastor confiesa frente a su congregación que abusó de una mujer y víctima sube al púlpito y lo confronta

Una actividad religiosa de una congregación tomó un giro distinto cuando una mujer confrontó al pastor de su iglesia y lo acusó frente a los presentes de haberle “quitado la virginidad” cuando ella tenía 16 años.

Se trata de Bobi Gephart, de 43 años, quien irrumpió en el recinto en medio de la predicación del pastor John Lowe II, de 65.

El religioso señalado es líder de la iglesia cristiana New Life, y la supuesta víctima lo señala de aprovecharse de ella cuando apenas era una adolescente.

La mujer tenía 16 años, la edad legal de consentimiento en el estado de Indiana, y el pastor tenía 38 en el momento del hecho, indica la publicación de Infobae.

Los señalamientos de Gephart contra el líder religioso se dieron luego de que Lowe confesara ante los fieles que había “pecado” hace 20 años al cometer adulterio, aunque no mencionó la edad de la mujer.

Luego, pidió perdón a sus fieles e hizo un acto de arrepentimiento que le valió una ovación de pie de parte de la congregación.

Momentos después de la ovación, Gephart llegó hasta el escenario con su esposo, quien tomó el micrófono y dijo a los presentes: “Si nos aman permítanos hablar”.

Posteriormente, la mujer tomó la palabra y procedió a confrontar al pastor y contó cómo el religioso la preparó desde la adolescencia, lavándole la cabeza y manipulándola.

“Viví en una prisión”

“Durante 27 años viví en una prisión. No fueron 20 años. Una prisión de mentiras y vergüenza”, externó Gephart, luego corrigió la fecha del “pecado” que acababa de confesar el señalado.

Frente a los presentes afirmó que todo ese tiempo había estado presa de una mentira para proteger a la familia Lowe, una mentira que muchos sabían, aunque tenía miedo de aceptar y de hablar del tema.

Como consecuencia, esto la llevó a odiarse, a creer que era una persona horrible y a tener pensamientos suicidas.

“Vivía sin darme cuenta de lo que realmente me había hecho, que era una víctima y todavía estaría en esa prisión si mi hermano no se hubiera acercado hace apenas dos semanas, con lo que había visto de adolescente y que le ha molestado todos estos años: su Pastor en la cama con su hermana menor en camiseta y calzoncillos. La gente lo sabía, pero tenía demasiado miedo de hablar y ahora lo han hecho”, aseguró Bobi.

Agregó: “Tenía solo 16 años cuando tomaste mi virginidad en el piso de tu oficina. ¿Lo recuerdas? Yo sé que tú lo recuerdas”.

“Le hiciste cosas a mi cuerpo adolescente que nunca le habían hecho, que nunca deberías haberle hecho. Si no puedes admitir la verdad, tienes que responder ante Dios. No eres la víctima aquí”, expresó la víctima en un notable estado emocional.

Mientras lo señalaba, el pastor trató de interrumpir a la víctima, pero esta afirmó: “La iglesia merece saber la verdad, esta iglesia ha sido construida sobre mentiras, pero no más. Las mentiras tienen que parar, podría contar historia, tras la historia, tras historia, de lo que me hiciste”.

Mientras la mujer continuaba su relato intervinieron algunos de los presentes en la iglesia con el fin de detenerla, ya que seguía con los señalamientos.

Nate, el esposo de Bobi, tomó nuevamente el micrófono y llamó “mentiroso” al pastor, diciendo que su pecado no solo había sido adulterio.

“Es otro nivel. Ocurrió durante nueve años. Cuando tenía 15, 16 años, comenzó la preparación”, afirmó.

El esposo de la víctima mostró un collar de perlas que la iglesia le había dado a su esposa y un “anillo de pureza” que dijo que el pastor le dio durante su aventura.

Luego de hablar devolvió ambos artículos y dijo que la pareja “no estaba exagerando la verdad”, y alentó a otras mujeres que habían recibido estos “regalos del ministerio” a que también los devolvieran.

Luego de la pareja bajó del escenario, el religioso enfrentó gritos furiosos de parte de su congregación.

“¡Si lo hiciste, tienes que admitirlo!”, expresó molesto uno de los asistentes.

Congregación lo cuestiona

Otra persona gritó: “¡Necesitamos saber de nuestro pastor!” Entonces un tercero manifestó: ‘¡Dale el micrófono!’

Ante lo que sucedía, Lowe subió de nuevo al escenario y afirmó: “Les dije que cometí adulterio y que se prolongó demasiado”, comenzó. Pero un miembro de la congregación lo interrumpió: “¡No nos dijiste que tenía 16 años!”

Lowe continuó: “Estuvo mal. No puedo hacerlo bien. No puedo hacerlo mejor. No es del todo cierto, pero sucedió, sí”

Debido a que la edad legal de consentimiento en Indiana es de 16 años, es poco probable que el pastor enfrente cargos criminales por la relación con una menor, pero debido al escándalo el pastor renunció a la iglesia y fue borrado de su sitio web.

Revelaron relación

En un comunicado, la iglesia aseguró: “Este secreto guardado durante mucho tiempo salió a la luz por primera vez cuando una mujer en la iglesia se presentó y reveló la relación a varias personas dentro de la iglesia”.

“Cuando fue confrontado por otros en el liderazgo de la iglesia con respecto a ese informe, el pastor Lowe confesó en privado que el adulterio, de hecho, ocurrió. En previsión de la confesión pública del pastor Lowe durante nuestro servicio religioso, la mujer en cuestión y su familia fueron invitados a estar presentes”, añadió el comunicado.

Según el iglesia, la intervención de Bobi y Nate había sido consensuada previamente y se le permitió hablar a la congregación indicando que la conducta sexual inapropiada ocurrió por primera vez cuando ella tenía 16 años y continuó hasta los 20.

Entre lágrimas, la mujer describió haber vivido con profunda vergüenza y dolor durante muchos años.

“A raíz de lo que ahora se ha revelado, estamos dolidos y quebrantados por una mujer que ha asistido y servido amorosamente en la iglesia durante muchos años, así como por su esposo y su familia” agregó la iglesia.

Aunque también resaltó: “Nuestro quebrantamiento se extiende también al pastor Lowe, su esposa y su familia”.

Destaca en el comunicado los 42 años de servicio que New Life le ha dedicado a los fieles y el papel que por décadas han desempeñado el pastor John y su esposa Debbie Lowe.

“A medida que se produce la curación en sus corazones, su matrimonio y su familia, nos comprometemos a demostrar el mismo apoyo, aliento, consejo y perdón que ha llegado a definir el corazón colectivo y el ministerio de este cuerpo”, concluye la comunicación.