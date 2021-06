Video: Hombre se cubre con dos niños cuando era atacado a balazos en Nueva York, EE. UU.

Durante el ataque se observa como un hombre con pasamontañas, vestido de negro y que portaba un arma, persigue a otro de sudadero rojo a quien dispara en repetidas ocasiones.

En estos pocos segundos de terror, el hombre que huía uso en varias ocasiones a los menores como escudo para que no le impactaran las balas, porque segundos antes tropezó con ellos. Pese a sus intentos le fueron acertados varios balazos.

La policía de Nueva York informó que afortunadamente los menores no fueron heridos, y solicitaron apoyo al jefe de detectives James Essig para encontrar a los involucrados en el ataque.

Las autoridades ofrecen 3 mil 500 dólares de recompensa por brindar información del agresor quien se dió a la fuga con la ayuda de otro complice que lo esperaba en una motocicleta. Al parecer el hecho ocurrió después de una discusión.

A brazen daytime shooting where children are present will not be tolerated. The @nypd44pct Detectives need your help identifying these individuals. @NYPDShea @NYPDnews https://t.co/2ba2tPhHwK

— Chief James Essig (@NYPDDetectives) June 18, 2021