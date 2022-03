Video en redes sociales muestra a soldado ruso siendo ayudado por civiles ucranianos y llorando cuando habla con su madre

Un video que se publicó en redes sociales muestra a un soldado de las tropas rusas siendo apoyado por varios civiles ucranianos, quienes se encuentran obstaculizando el paso de varias tropas militares para cesar el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El soldado, quien se presume se había rendido minutos antes de tomarse el video, es visto rodeado de varios ucranianos, quienes le ofrecen comida y una bebida caliente.

El soldado ruso rompió en llanto cuando los civiles ucranianos le permitieron hablar con su madre a través de una video llamada, demostrando el compañerismo y la empatía entre ambos ciudadanos que buscan la paz al conflicto actual.

Los ciudadanos ucranianos, ante el desplazamiento de varios vehículos militares rusos que tienen de objetivo zonas estratégicas como la capital de Kiev, han recurrido a métodos pacíficos para impedir su paso.

Residents and employees of the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant do not let the invaders pass into the city. People of #Ukraine are defending nuclear safety of Europe even with their bare hands #StandWithUkraine #StopRussianAggression #stopputin #stoprussia pic.twitter.com/2s7mN8cJmP

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 2, 2022