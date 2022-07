Vecinos graban el sorprendente momento en que una furgoneta “es tragada” por un socavón en una calle de El Bronx, Nueva York

El lunes 18 de julio se había formado un socavón en el barrio de Morris Park, en la avenida Radcliff y la avenida Pierce en Nueva York, derivado de las fuertes lluvias.

Con el paso de la tarde, dicho socavón aumentaba de tamaño, hasta las 16.45 horas que se volvió tan grande que se tragó una furgoneta estacionada.

El incidente fue grabado por los vecinos del lugar, quienes reaccionaron con asombro ante el momento en que la furgoneta cae estrepitosamente.

El socavón tenía medidas de 58 pies de largo, 15 pies de ancho y 20 pies de profundidad, y según el Departamento de Bomberos “pudo haber crecido mucho más“.

Edward Timbers, portavoz del departamento de protección medioambiental de Nueva York dijo a los medios que las investigaciones para determinar el origen del socavón han empezado. “El clima ciertamente pudo haber jugado un papel en ello“, dijo la autoridad.

De igual forma, el alcalde Eric Adams respondió al hecho a través de sus redes sociales. “Gracias a Dios no hubo heridos. El Departamento de Policía y los Bomberos ya se encontraban en la escena”.

Según The New York Times la aparición de socavones no es usual en la ciudad de Nueva York, pero el incremento en las lluvias y los fuertes vientos han afectado considerablemente la infraestructura de la zona, así como los tramos viales.

Timbers también dijo a los medios que se cerró la calle para iniciar con el trabajo de relleno, el cuál aseguró “podría tardarse semanas“.

On the ground in the Bronx at the site of the sink hole last night. Thank God there were no injuries. DEP is on the scene. pic.twitter.com/ZTUI4T98J6

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 19, 2022