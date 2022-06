Usuarios graban videos mostrando objetos voladores no identificados por el cielo de Estados Unidos y México

El lunes 27 de junio usuarios compartieron en redes sociales videos en donde aparecían extrañas siluetas en el cielo, asegurando que se trataban de objetos voladores no identificados (Ovnis).

El singular fenómeno se reportó en las zonas de Tijuana, Baja California, San Diego y las costas del Océano Pacífico.

Esto provocó comentarios de los internautas que buscaban una explicación a las luces que se veían en el cielo nocturno.

Por ejemplo, el usuario @gabegunlock compartió uno de los tantos videos en Twitter diciendo que las luces desaparecieron cuando un vehículo aéreo militar se acercó a la zona.

It’s still happening, going on about an hour now. Multiple floating lights over the ocean. Very still, very bright. Orange, reddish light. Patterns of 2, 3, 4, 5, and 6. #ufosandiego #SanDiego #UFO #ufotwitter #UFOSightings #ufosighting pic.twitter.com/JAuIjcvs32

— gabegunlock (@gabegunlock) June 28, 2022