Un tiroteo en una universidad de Las Vegas deja “múltiples víctimas”, según la Policía

Un tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, ha provocado “múltiples víctimas”, indicó este miércoles 6 de diciembre la Policía metropolitana de la ciudad en sus estimaciones iniciales sobre el suceso, agregando poco después que un sospechoso había sido “neutralizado”.

#BREAKING We are responding to preliminary reports of an #ActiveShooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There appears to be multiple victims at this time. Please avoid the area and we will have more information soon. pic.twitter.com/iylYGPhr33 — LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023

En redes sociales, la Policía de Las Vegas instó a que los ciudadanos eviten la zona, mientras que la propia universidad señaló a sus alumnos que la alerta recibida no era un simulacro y que se pusieran a salvo.

Please shelter in place. This remains an active investigation. The suspect has been contained, according to police. — UNLV (@unlv) December 6, 2023

La Policía no especificó el número de afectados ni si se trata de muertos o heridos y sostuvo solo que “parece haber múltiples víctimas”.

#BREAKING LVMPD Sheriff Kevin McMahill and Adam Garcia from @UPDSouth will be providing a preliminary update at Harmon Ave and Escondido in approximately 15 minutes. https://t.co/FPCC8rzJlu — LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023

La Casa Blanca se limitó a señalar que sigue lo sucedido muy de cerca.

Los tiroteos son “una epidemia que el presidente (Joe Biden) se ha tomado muy en serio. Por eso hemos tomado medidas. Estamos vigilando la situación muy de cerca”, indicó en su conferencia de prensa diaria la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

La Universidad de Nevada, abreviada como UNLV, es una institución pública fundada en 1957 que cuenta con alrededor de 31 mil estudiantes, notificó en sus perfiles en redes sociales, que las instalaciones permanecerán cerradas el resto del día.