Un rapero ruso se suicida para no combatir en la guerra de Ucrania: “No estoy dispuesto a matar por ningún ideal”

El pasado 30 de septiembre el rapero ruso Iván Petunin, conocido como Walkie, se quitó la vida para evitar ser llamado a filas.

Así lo dijo el propio artista, de 27 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Poco antes de morir, Walkie reveló un mensaje y un video en su canal de Telegram en el que aseguró que no estaba preparado para matar. “Si están viendo este video, entonces es que ya no estoy vivo. No puedo asumir en mi alma el pecado de asesinato y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal”, dijo.

“No estoy dispuesto a matar por ningún ideal”, indicó el cantante, cuyo cuerpo fue hallado al lado de un rascacielos en Krasnodar, en el sur de Rusia.

El rapero sirvió años atrás en el Ejército y quedaba exento de la presente etapa de la movilización parcial por un problema psiquiátrico que tuvo en el pasado, pero temía que el reclutamiento iría a más en el futuro.

“Me parece que en los próximos días la movilización parcial se convertirá en movilización total. Tengo brazos, piernas y dedo índice, pero no tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a matar a los míos”, agregó el rapero en su video.

The Russian rapper Ivan Petunin has committed suicide.

He recorded a message to his fans about mobilization.

He said he refuses to murder another man.

He said Putin has taken all Russian men captive, leaving them with 3 choices: becoming a murderer, going to prison or suicide. pic.twitter.com/4TCiXC2DDc

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2022