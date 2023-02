Terremoto en Turquía: video del momento en que fuerte sismo sorprende a reportero que transmitía en vivo

Más de 3 mil 600 personas murieron por un devastador terremoto de magnitud 7.8 que sacudió este lunes 6 de febrero el sureste de Turquía y el norte de Siria, y que se sintió incluso hasta en Groenlandia.

Además se registraron unas cincuenta réplicas, entre ellas una de magnitud 7.5 que golpeó la zona nueve horas después, a cuatro kilómetros al sureste de Ekinozu, informó AFP.

Las redes sociales han mostrado al mundo la magnitud de la tragedia y cada sobreviviente tiene una historia que contar.

Una de estas es la de un reportero de Demirören Haber Ajansı (DHA, Agencia de Noticias Demirören), quien transmitía en vivo cuando la tierra volvió a temblar en Turquía, luego del primer terremoto de la madrugada que ha dejado más de mil muertes en ese país.

“Un terremoto está ocurriendo en este momento (…) ¿Estamos en vivo? Se produjo un terremoto. Sí…”, narró el presentador que estaba en una zona donde ya habían ocurrido derrumbes por el fuerte temblor en Kahramanmarash.

El reportero explicó que el nuevo sismo estaba afectando a los rescatistas que trabajaban en medio de los escombros.

“Podemos ver dos edificios que se derrumbaron en este momento. El terremoto continúa. Sí, los ciudadanos que intentaron salvar a otros de los escombros están afectados por el terremoto”, manifestó.

Tres niños pudieron ser rescatados de entre los escombros de esta unidad de viviendas completamente en ruinas en Kahramanmaras.

Sobrevivientes brindan ayuda

“Pude salvar a tres personas. Pero también encontré dos cuerpos. No puedo volver a casa. Me quedo por si me necesitan”, dijo Halis Aktemur destacó Infobae.

Este hombre de 35 años llegó para ofrecer su ayuda a los equipos de rescate que trabajaban en las ruinas de un edificio en Diyarbakir.

El segundo sismo se registró epicentro en Elbistan, en la provincia de Kahramanmaras, unas nueve horas después del primer terremoto.

La magnitud fue de 7.5, tres décimas menos que en el primero, y a unos 80 kilómetros más al norte.

El segundo fuerte temblor se registró cuando los supervivientes empezaban a volver a sus casas para recoger pertenencias que pudieran ayudarles a pasar la fría noche en la intemperie.

La zona afectada es remota y poco desarrollada. El desafío al que se enfrentan los equipos de rescate tanto en Turquía como en Siria es inmenso; además, la mayor parte de la región se quedó sin gas ni electricidad.

Para ver más: GALERÍA: Turquía y Siria quedan devastados por un terremoto

Mientras que el servicio meteorológico pronostica lluvia y aguanieve en el sudeste de Turquía durante gran parte de esta semana.

Varios edificios se derrumbaran tanto en Diyarbakir como en ciudades cercanas.

“Es una zona sísmica, así que estoy acostumbrada a las sacudidas”, afirmó la reportera Melisa Salman, que vive en Kahramanmaras, epicentro del sismo, a unos 60 km de la frontera siria.

“Pero es la primera vez que vivimos algo así”, dijo a AFP esta joven de 23 años. “Pensamos que era el apocalipsis”, agregó.

“Estamos afuera desde las cuatro y media de la madrugada. Está lloviendo, pero nadie se atreve a volver a sus casas por miedo a nuevas réplicas”, agregó.

A pesar de que la tierra no deja de temblar, los equipos de rescate, a menudo apoyados por la población local, siguen buscando víctimas.