“Tengo mucho miedo, ayuda”, graban el dramático rescate de una niña cuyo bote flotó mar adentro

Un video captó el momento en el que una niña de 8 años fue rescatada frente a las costas del norte de Gales después de que el bote de goma en el que se encontraba flotó mar adentro.

Según las autoridades, la menor estaba en el bote, sujeto a una cuerda de seguridad en la orilla, pero debido a los fuertes vientos la soga se cortó y empujó a la menor casi un kilómetro mar adentro.

“Fue una suerte que la tripulación estuviera en la zona, atendiendo otra llamada. Llegamos muy rápido a la escena”, expresó el portavoz de la Estación de Botes Salvavidas de Rhyl, Paul Frost, al medio The Sun.

La niña gritó: “tengo mucho miedo, por favor ayuda”. Momentos después, los rescatistas pusieron a la menor a salvo y le aseguraron que pronto se reuniría con su familia, resaltó Noticias Caracol.

WATCH: Rhyl @RNLI Lifeboat volunteers rescue young girl from a dingy blown out to sea off Kinmel Bay.

The dingy had been blown out to sea after the safety line had become detached. The girl was reunited with her family on the beach.#savinglivesatsea #rnli #lifeboat #lifesaving pic.twitter.com/yMMprByZXh

— Rhyl RNLI (@rhyllifeboat) May 31, 2021