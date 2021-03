Sacerdote pasa incómodo momento en misa en línea cuando por error ponen canción de rap

La nueva normalidad por la emergencia mundial del coronavirus ha llevado a la humanidad a cambiar la forma como interactúa con sus semejantes, y aunque ha descubierto nuevas herramientas para hacerlo, no siempre sale todo bien.

Lea más: Video: Hombre conduce a gran velocidad para chocar intencionalmente contra el carro de su exesposa

En redes sociales abundan videos sobre conferencias, reuniones o clases en línea que terminan convirtiéndose como una anécdota graciosa por diversas casusas como filtros en los rostros de los usuarios, descuidos que quedan al descubierto, entre otros.

Luego de más de un año de haber sido detectada la pandemia, muchas de las actividades cotidianas siguen dándose de forma virtual, debido a que la emergencia no termina.

Este es el caso de un sacerdote en Irlanda, quien celebraba una misa cuando un error en la reproducción de sonido lo tomó por sorpresa.

El religioso oficiaba la misa cuando el operador de sonido confundió la melodía que debía incluir y puso a reproducir algo totalmente fuera de lugar: un rap.

Lea más: Qué se sabe del video viral en el que un murciélago le “chupa” la sangre a un perro

Aunque el sacerdote por unos segundos quedó sorprendido, sonrió y comentó que se había tratado de un error. Luego, continuó como si nada hubiera pasado.

#Breaking – An Irish priest was given an almighty shock when his sound system blasted rap music during a livestreamed Mass.

Read more: https://t.co/goyO2jVWYU#Ireland #funny #music

Video credit: @MailOnline

This article was fact-checked by Oigetit ✅ pic.twitter.com/wDGfd3mQI8

— Oigetit Japan (@oigetit_jp) March 7, 2021